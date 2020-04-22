Virüsün gölgesinde seçim anketi yapıldı

Korona virüs salgınının ardından 10 Nisan'da ilan edilen ilk sokağa çıkma yasağının ardından yapılan araştırmada vatandaşlara; partilerin oy oranı, liderlerin güvenilirlikleri, belediye başkanlarının performansı, korona virüsün günlük yaşama etkileri ve Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak açıkladığı korona virüs vaka ve ölüm sayılarına birçok soru yöneltildi.







AKP’DE YÜZDE 7’LİK OY KAYBI





İstanbul Ekonomi Araştırma Merkezi’nin anketine göre, iktidar partisi AKP’nin yüzde 7 oy kaybederek, yüzde 35.8’e gerilediği görüldü.





Ankete göre Nisan ayı Liderlerin Başarı Puanı sıralamasında neredeyse her lider düşüş yaşarken, en çok düşüş gösteren parti genel başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.Anketin dikkat çeken bir başka sonucu ise korona virüs salgını hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların güvenilirlik oranı.





Ortalama olarak ankete katılanların yüzde 62.2'si verileri güvenilir bulurken, AKP seçmeninde bu oran yüzde 73.2 olarak çıkıyor. Ancak AKP seçmenini yüzde 26.8'inin açıklanan rakamlara inanmadığı da anketin çarpıcı sonuçlarından biri.





MHP SEÇMENİ ERDOĞAN’A MI GÜVENİYOR?





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz' sloganı ile başlattığı korona virüse karşı yardım kampanyasına destek yüzde 50.4 oranında. Ankette ortaya çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise yardım kampanyası konusunda seçmenlerin tercihi oldu. "İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için nereyi tercih edersiniz?" sorusuna AKP seçmeninin yüzde 14.8'i 'Cumhurbaşkanlığı kampanyası' yanıtını verirken, MHP seçmenleri arasında bu oran yüzde 31.5 çıktı.





EN BAŞARILI BAŞKANLAR MUHALEFETTEN





Korona virüsle mücadele konusunda Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlarının mücadelesi genel olarak başarılı bulunurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'in bir adım önünde yer aldı.