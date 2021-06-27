Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Mohamed'in sağlık durumuna dair açıklama /27 Haziran 2021 20:58

Galatasaray'da Mohamed'in sağlık durumuna dair açıklama

Galatasaray, Dinamo Bükreş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in son durumuna dair bir açıklama yayınladı.

SHABER3.COM

Galatasaray'da, Dinamo Bükreş ile bugün oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in ilk muayenesi sonrasında herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmadığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının beşinci dakikasında oyundan çıkan oyuncumuz Mostafa Mohamed'in soyunma odasında yapılan ilk muayenesi sonrası sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiş, herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır. 

Buna ek olarak sol ayak bileği MR'ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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