Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da sevindiren gelişme /15 Kasım 2019 19:18

Galatasaray'da sevindiren gelişme

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonrası transfer ettiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun uzun süren sakatlığına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Falcao’nun İspanya’daki tedavisi tamamlandı.

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Yıldız oyuncunun akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı öğrenildi. Falcao'nun tedavisiyle ilgili olarak kulüp sağlık ekibi ile ilgili bir değerlendirme yapacağı ifade edildi.

Falcao'nun teknik direktör Fatih Terim ile de görüşeceği ve tedavi süreci sonunda gelinen noktayı aktaracağı belirtildi.Falcao’nun Süper Lig'in 12. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir maçında kadroda yer alması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar’da sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao, tedavisi için bir süredir İspanya’daydı.Son olarak Galatasaray formasını Şampiyonlar Ligi’nde 1-0 kaybedilen PSG mücadelesinde giyen ve aşil tendonundan sakatlık yaşayan Falcao’nun sakatlığına rağmen transfer edildiği iddiaları gündeme gelmişti.
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