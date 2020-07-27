İşte Galatasaray'ın yeni formaları

2020-2021 sezonu öncesinde Galatasaray'da kiralık ve sözleşmesi sona eren oyuncular takım arkadaşları ile vedalaştı. Takıma takviye yapmak için transfer çalışmaları başladı.







Yeni sezon gelişmelerinden birisi de takımın giyeceği 2020-2021 sezonu formalarıydı. Önceki günlerde bir internet sitesinden sızdırılan fotoğraflar sarı kırmızılı takımın gelecek sezon giyeceği formaları göstermişti.





TANITIMI YAPILMADAN SATIŞLAR BAŞLADI





Galatasaray da bugün GS Store internet sitesinden daha tanıtımı yapılmadan formaları satışa çıkardı.





Türkiye'de futbolcuların giydiği maç formaları değil, taraftarlar için üretilen formalar satışa çıkacak. Aralarında ciddi farklar var.



