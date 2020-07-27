Samanyolu Haber /Spor / İşte Galatasaray'ın yeni formaları /27 Temmuz 2020 13:04

İşte Galatasaray'ın yeni formaları

Süper Lig'i 6'ncı sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon formalarının tanıtımını yapmadan önce GS Store internet sitesinden satışa çıkardı.

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2020-2021 sezonu öncesinde Galatasaray'da kiralık ve sözleşmesi sona eren oyuncular takım arkadaşları ile vedalaştı. Takıma takviye yapmak için transfer çalışmaları başladı.

Yeni sezon gelişmelerinden birisi de takımın giyeceği 2020-2021 sezonu formalarıydı. Önceki günlerde bir internet sitesinden sızdırılan fotoğraflar sarı kırmızılı takımın gelecek sezon giyeceği formaları göstermişti.

TANITIMI YAPILMADAN SATIŞLAR BAŞLADI

Galatasaray da bugün GS Store internet sitesinden daha tanıtımı yapılmadan formaları satışa çıkardı. 

Türkiye'de futbolcuların giydiği maç formaları değil, taraftarlar için üretilen formalar satışa çıkacak. Aralarında ciddi farklar var. 

İşte sarı kırmızılı takımın gelecek sezon giyeceği formalar ve fiyatı...
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