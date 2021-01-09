Samanyolu Haber /Gündem / Gardiyan vahşeti! /09 Ocak 2021 21:01

Gardiyan vahşeti!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Cahit Özkan, "cezaevlerinde çıplak arama, işkence ve kötü muamele" şikâyetlerine kulak tıkamaya devam ederken, Kırıkkale Kapalı Cezaevi güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler tüyler ürpertti.

Gardiyan vahşeti!

SAMANYOLUHABER- Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Gökhan Gündüz, cezaevindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla 25 Mayıs 2017’de kantin önünde oturma eylemine başladı. İnfaz koruma memurları, eyleme müdahale etti.

R.Ş. isimli infaz koruma memuru tarafından yere yıkılan ve kafası betona vurulan Gökhan Gündüz’ün kolu büküldü. Bükmenin etkisiyle kolu kırılan Gündüz kolundan tutulup sürüklenerek götürüldü. 

TUTUKLUNUN KOLUNU KIRDILAR, SAVCI "TAKİPSİZLİK" KARARI VERDİ

Hastaneye kaldırılan Gündüz’ün kolunun kırıldığı tespit edildi.

Anka Haber Ajansı'nın habere göre tutanakta olay, “Tutuklu koğuş şebekesi girişine getirildiğinde kapının açılması beklenirken kasten kolunun üzerine gelecek şekilde kendisini sertçe yere attı.” diye anlatıldı. 

ANKA'nın yayınladığı güvenlik kamerası görüntüleri gardiyanların Gündüz'ü darp ettiklerini görülüyor.

Memurlar hakkında açılan idari soruşturmadan ceza çıkmadı. Gündüz’ün kolunun kırılmasıyla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada "takipsizlik" kararı verildi. 

Gündüz’ün avukatı Engin Gökoğlu’nun itirazından sonuç çıkmayınca, skandal Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşındı.

Gündüz’ün AYM'ye müracaatı sonucu memurlar hakkında etkin soruşturma yapılması talep edildi. 

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Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

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