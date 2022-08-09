Gazeteci Güven'den Hablemitoğlu dosyası: Soruşturmayı kapatanları isim isim yazdı

Son videosunda Hablemitoğlu cinayetini ve soruşturmanın ilerletilmemesi için kimin neler yaptığını anlatan Cevheri Güven, “Hablemitoğlu dosyasından delilleri yok eden/karartan bu ekipten hiç kimse söz etmez. Sözde Hablemitoğlu dosyasını araştıranların hiçbirinin ağzından bunları duymazsınız. Ben kayıtlara geçirmiş olayım. Umarım mevcut savcı işini düzgün yapar, bu beton dökenler listesine eklenmez.” diyor.











Cevheri Güven’in konuyla ilgili paylaşımları ise şöyle:





Fahri Kasırga, Erdoğan’ın danışmanlarından…



Hablemitoğlu suikastinde işin altında Özel Kuvvetler personeli olduğu anlaşılınca, dosyanın üzerine beton dökenleri sıralı listeyle analım ve şuan hangi noktalarda bulunduklarını da ekleyelim. Bir numaralı sorumlu dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Kasırga.





Hablemitoğlu öldürüldüğünde Başsavcı olan ve soruşturmanın üzerine beton dökülmesinde bir numaralı sorumlu olan Fahri Kasırga şu an Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Erdoğan&Perinçek işbirliği başladığında Erdoğan’ın ilk Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri yaptığı kişi. Gelelim 2 numaraya.





Hamza Keleş

DGM/Özel yetkili Başsavcı yardımcısı Hamza Keleş. Şuan emeklilik keyfini yaşıyor. Danıştay Baskını soruşturmasında ifadeleri almamaya çalıştığı için soruşturma geçirdi. Ne zaman derin konu olsa burnunu sokup kapattıran kişi. Gelelim üç numaraya…





Hablemitoğlu dosyasına ilk bakan savcı Cengiz Köksal. Şuan Yargıtay Üyesi ve Fenerbahçe Delegesi. Gayet rahat ve hayatına devam ediyor. Hablemitoğlu dosyasını yaprak kadar ilerletmeyen savcılık takımı bu.





Gelelim adli kolluk ekibine….





Hablemitoğlu dosyası terör dosyası olarak görüldüğü için adli kolluk olarak Ankara Terör Şube Müdürü Osman Kaya’ya veriliyor. Osman Kaya şuan ahaberin baş konuklarından. Susurlukçu İbrahim Şahin’in Özel Harekatta en has adamıydı.





Sabri Uzun

Hablemitoğlu öldürüldüğünde Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun. 7 Şubat MİT krizi ve 17/25 Aralık soruşturması sonrası hükümete en çok destek veren eski polis olarak hükümet medyasının değişmez ismiydi. Ta en son çıkar kavgasına kadar… Peki MİT’te kim vardı?





Hablemitoğlu öldürüldüğünde MİT Başkanı Şenkal Atasagun. Şuan hükümet ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı. MHP’de Bahçeli’nin yanında odası var. O da Emniyet





İstihbarat Başkanı gibi Özel Kuvvetlerle ilgili dosyaya hiçbir bilgi göndermemiş. Daha bitmedi…







Suikast işlendiğinde Hablemitoğlu ailesinin avukatı Hüseyin Buzoğlu… TSK’dan ayrılıp avukat olanlardan. Özel Kuvvetlerci, tıpkı Hablemitoğlu’nu öldürmekle suçlanan Levent Göktaş gibi. Gördüğünüz gibi aileyi çepe çevre sarmalamışlar. Savcı da avukat da katil de hepsi onlardan.





Hüseyin Buzoğlu o dönem MGK Toplumsal İlişkiler Başkanlığının psikolojik harp unsuru olarak “kitap işlerinden sorumlu” adamı. Ergun Poyraz, Necip Hablemitoğlu, Zübeyir Kındıra’nın kitaplarını yazdıran kişi. Olay ifşa olmasın diye üçünün de avukatı. Tam proje yani. En kilit adam.







Hablemitoğlu öldürüldüğünde sorumlu olmadığı halde olay yerine gelen ve Hablemitoğlu’nun çalışma bilgisayarını alıp 2 gün sonra Emniyete teslim eden Osman Ak. Ağar’ın has adamıdır, o dönem emniyet teftişte kızak görevde ama anında damlayıp en önemli delili kaçırıyor.





Nuh Mete Yüksel

Osman AK, yıllarca kızakta kaldıktan sonra Perinçek-Erdoğan-Ağar koalisyonunda yeniden İl Emniyet Müdürü yapıldı ve şuan Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkanı. Tıpkı Ak, gibi sorumlu olmadığı halde olay yerine gelip delillere müdahale eden ikinci isim de Nuh Mete Yüksel.





Hablemitoğlu dosyasından delilleri yok eden/karartan bu ekipten hiç kimse söz etmez. Sözde Hablemitoğlu dosyasını araştıranların hiçbirinin ağzından bunları duymazsınız. Ben kayıtlara geçirmiş olayım. Umarım mevcut savcı işini düzgün yapar, bu beton dökenler listesine eklenmez.