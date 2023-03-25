Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Hasan Cemal milletvekili adayı oldu /25 Mart 2023 18:04

Gazeteci Hasan Cemal milletvekili adayı oldu

Gazeteci Hasan Cemal, Emek ve Özgürlük İttifakı protokolünde HDP adına yer alan Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı gösterilecek.

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55 yıllık gazeteci Cemal, Emek ve Özgürlük İttifakı protokolünde HDP adına yer alan Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı gösterilecek

Yazarı olduğu T24 sitesinde yer alan habere göre Hasan Cemal’e milletvekili adaylığı teklifini, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan götürdü.

Hasan Cemal de kişisel Twitter hesabından ilgili haberi paylaşarak, adaylığını duyurdu.



Emek ve Özürlük İttifakı’nın çatı partisi olan HDP, hakkında Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girecek. 55 yıllık gazeteci Hasan Cemal de, Yüksek Seçim Kurulu’na sunulan Emek ve Özgürlük İttifakı protokolünde yer alan Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı gösterilecek.

T24’ün aldığı bilgiye göre, Hasan Cemal’e milletvekili adaylığı teklifini, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan götürdü. Siyaset, medya, demokrasi, askeri ve sivil vesayet konularının yanı sıra Kürt sorunu üzerine kitapları, Güneydoğu’dan Bekaa’ya, Kandil’den Avrupa’ya uzanan röportaj ve yazılarıyla da bilinen Cemal, eşi Ayşe Cemal ile birlikte yaptığı değerlendirmenin ardından Buldan’ın ilettiği milletvekili aday adaylığı teklifini kabul etti.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nda; çatı parti olan ve seçime Yeşil Sol Parti olarak katılacağını bildiren HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yer alıyor.
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