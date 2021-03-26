Gazprom: Kuzey Akım 2 bu yıl tamamlanacak

Rus enerji devi Gazprom, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) baskılarına rağmen Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşasının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.







Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Kuzey Akım 2 projesinde yüzde 90 ila yüzde 92'lik bölümün halihazırda tamamlandığını belirterek, "Çalışmalar aktif bir şekilde devam ediyor. Geriye küçük bir bölüm kaldı. Tabii ki bu yıl içinde bitirilmiş olacak, kesinlikle. Kaybedilen zaman utanç verici ama olanlar ortada" diye konuştu.





ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi, selefi Donald Trump dönemindeki Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırım politikasını sürdüreceği mesajını vermiş, son olarak NATO dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde Alman mevkidaşı Heiko Maas ile ilk yüz yüze görüşmesini yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de projeye karşı oldukları ve projeye katılan şirketlere yaptırımdan kaçınmayacakları mesajını vermişti.





ABD, Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesine, Avrupa'nın Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılığını artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Washington ayrıca, projenin Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu artıracağı ve Ukrayna'yı baypas ederek zaten kırılgan durumdaki ülkeyi transit ücret gelirlerinden mahrum bırakacağı endişesini dile getiriyor.





Projeyi savunanlar ise ABD'nin muhalefetinin ardında, kendi sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) daha yüksek fiyatlardan Avrupa'ya satma niyetinin bulunduğunu öne sürüyor.





Kuzey Akım 2 projesi bittiğinde, 1200 kilometre uzunluğundaki hattan yılda 55 milyar metreküp doğal gaz taşınması hedefleniyor. Projenin maliyetinin yarısını Rus kamu enerji şirketi Gazprom, diğer yarısını ise Alman şirketleri Wintershall ve Uniper'in yanı sıra Fransız Engie, Avusturyalı OMV ve İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Royal Dutch Shell üstleniyor