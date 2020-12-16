Geçim sıkıntısı çeken müzisyen intihar etti

Pandemi sürecinin ve yasakların olumsuz etkilediği sektörlerden biri de müzik dünyası. Müzisyenler her platformda yaşadıkları sıkıntıları dile getirmeye çalışıyor, geçinebilmek için enstrümanlarını satıyor. Bazıları ise yaşadıkları sıkıntıya dayanamayarak yaşamına son veriyor.







KRT Web’den Barış Can’ın haberine göre, müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan, bağlama sanatçısı müzisyen Duran Ay İstanbul’da yaşamına son verdi. Duran Ay’ın 10 aydır pandemi nedeniyle işsiz kaldığı, son dönemde ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğu öğrenildi. Ay’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.





Halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen, “Yıllardan beri tanırım, aynı sahneleri paylaştık. Açıkçası şok oldum, hiç de beklemezdim, neşeli, yaşama enerjisi ile dolu olan biriydi. Duran Ay sadece saz çalan, değerli, beyefendi bir çocuktu. Bir müzisyene, bir sanatçıya yakışır bir insandı. Çok üzüldüm. Bir insan, bir sanatçı hayatını kaybetmiş, canına kıymış kimse hâlâ birşey yapmıyor. Bu davranışın çoğalmaması için bir önce önlemler alınmalı. Yıllarını saza, bağlamaya adamış sanatçılar kolay yetişmiyor. Müzisyenler çok yalnız, yetim kaldı. Ben bunu kabul etmiyorum.





“Benim tanıdığım bir sürü müzisyen var; aylardır kirası, faturası birikmiş…” diyen Evcimen, “Bu insanlar yıllar boyu devlete hiç yük olmamış, kendi çabası ile sigortasını yatırmış, kendi yeteneği ile yaşamış. Devlete 40 yılda bir muhtaç olmuş, onda da devlet ortada yok. Biz ölmeyi hak etmiyoruz. Bu intiharlar, ölümler beni korkutuyor. Bir an evvel kurumlar ne yapacaksa yapsın. Ben biliyorum bu aşamada çok müzisyen var; ‘yaşasam mı ölsem mi…?’ ikileminde kalan.” diye konuştu.





“İŞADAMLARI İÇİN İSTEDİKLERİ DAKİKA İSTEDİKLERİ YASAYI ÇIKARTIYORLAR”





“İş adamları için, büyük ihaleleri alanlar için istedikleri dakika, istedikleri yasayı çıkartıyorlar da insanların geçinemediği için intihar ettiklerini görmüyorlar mı? Bu silsile yolu ile kötü örnek teşkil eder, devamı gelir” uyarısında bulunan Evcimen, intiharı doğru bulmadığının altını çizerek, “Türkülerin içinde hep direniş, mücadele var. Türkülerini okuduğumuz ozanlar neler çekmişler? Ama mücadele etmişler yaşamlarının her alanında, bizler de mücadele edeceğiz, pes etmek yok” dedi.





“EKMEĞİNE SİYASET KARAR VERİYOR”





Tüm sanatçılara örgütlenme çağrısı yapan Evcimen, “Sanatçıların birbirinden haberi yok, zor durumdalar, intihar ediyorlar kimsenin haberi yok. Kendi aramızdaki bağlarımız çok az. Bu bağı örgütlenerek güçlendirebileriz. Önce yerelden başlayıp bu örgütlülüğün küreselleşmesi gerekir. Yıllardır bunu söyledim, arakadaşlar ‘Biz ekmeğimizin peşindeyiz, siyaset yapmak istemiyoruz’ dediler. Kardeşim senin ekmeğine siyaset karar veriyor işte. Siyaset bin lira veriyorum diyor. Hadi bunu 2 bin lira yap, yapamıyorsun” ifadelerini kullandı.





“USTALAR ÇOĞU ŞEYE KARIŞMIYOR”





“Yıllar boyunca sanatçılara siz siyasete karışmayın dediler. Şimdi sazımızı çalamıyoruz ne yapacağız? Vizyon sahibi olan ustalarımız da çoğu şeye karışmıyor” diye tepki gösteren Evcimen:





“Sanatçı ayrımı yapmadan acilen önlemler alınmalı. Sadece para da bu işi çözmez bu işin bir de maneviyatı var. Belediyelerin çevrimiçi konserlerini arttırması lazım, pandemi kurallarına dikkat edilerek müzisyenlerin bazı yasaklardan muaf tutulması lazım. Zor durumda olan müzisyenler tespit edilip yardımlar yapılmalı. Bu da örgütlenme ile olur. Burada belediyelere, vakıflara, derneklere büyük işler düşüyor.”





“ZATEN ZENGİN OLAN SANATÇILARA KONSERLER VERİLDİ”





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Taşcıer, de açıklamalarda bulunarak, “Yüz binlerce insan adeta açlığa ve ölüme terk edildi. Müzisyenler iktidar tarafından bu süreçte görmezden gelindi, Eylül ayında yüzlerce müzisyenin intihar ettiğini söylediğimizde iktidar kulaklarını tıkadı, inanmadı. Bu veriler Müzik-Sen’in verisiydi. Zaten zengin olan, iktidara yakın sanatçılara konserler verdirildi. Müzisyenler, sahne sanatçıları, emekçiler unutuldu. Bu süreçte bile ayrımcılık yapıldı ve yandaş sanatçılar zengin edildi. Gerçek müzik emekçileri, gerçek sanatçılar unutuldu.” dedi.