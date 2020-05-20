Samanyolu Haber /Gündem / 'General Suriye'deki içtimada uzman çavuş dövdü' iddiası /20 Mayıs 2020 15:44

'General Suriye'deki içtimada uzman çavuş dövdü' iddiası

Suriye'de bir uzman çavuşun bir general tarafından dövüldüğü iddia edildi. Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, Tuğgeneral Ercan Pürsünlü’nün Suriye’deki askerî bir birlikte bir uzman çavuşu dövdüğünü öne sürdü.

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Ali Tilkici, sosyal medya hesabı Facebook’tan “Pürsünlü Paşa uzman çavuşu Suriye’de içtimada dövüyorsun, mübarek gün. Bu davada tüm hukuk büromuzla müdahil olacağız. Bakalım hakim karşısında ‘Ben paşayım, döverim’ diyecek misin? Yoksa yüzlerce şahidin gördüğünü yalanlayacak mısın? Bu devletin kanun devleti olduğunu, sizin kanun, yönetmelik, yönergelerden üstün olmadığınızı anlatacağız” diye yazdı.

Bu iddia üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den açıklama geldi. Yönter "peşlerini bırakmayacağız" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter “Uzman Çavuşlarımızın onuruyla oynayan, herkesin içinde aşağılayan, el kaldıran, fiili ve fiziki müdahalede bulunan her kim ya da kimler olursa karşılarında duracağız, hesap sorulasıya kadar da peşlerini bırakmayacağız. Herkes yerini bilsin, sınırını bilsin, haddini bilsin” ifadelerini kullandı.

Olayın duyulmasının ardından Twitter'da #SuriyedeUzmCvsDövenPasa etiketi TT listesine girdi. Binlerce mesajın atıldığı Twitter'da Ercan Pürsünlü'ye tepki gösterildi.
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