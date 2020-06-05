Samanyolu Haber /Gündem / George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi /05 Haziran 2020 09:52

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi

ABD Minnesota'da polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd'un cenaze töreninde nefessiz kaldığı süreye atfen, sevenleri 8 dakika 46 saniye saygı duruşunda bulundu.

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Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için ilk cenaze töreni düzenlendi. 

Minneapolis kentindeki North Central Üniversitesi kampüsünde düzenlenen törene, Floyd'un aile yakınları, arkadaşları ve çevre halkı ile birlikte, dini ve siyasi liderler de katıldı.

Amerikan basınının canlı yayınladığı törenin öncesinde, Floyd'un tabutunun bulunduğu cenaze arabası tören binasına yaklaşırken, Minneapolis Polis Şefi Medaria Arradondo ve Komiser Yardımcısı Dave O'conner dizüstü çökerek saygı duruşunda bulundu.

Törende uzun bir konuşma yapan sivil aktivist ve politikacı Alfred Sharpton, salondakileri ve ekran başındaki herkesi, polisin, siyahi Floyd'un boynuna dizi ile bastırarak onu nefessiz bıraktığı ve sonunda ölümüne neden olduğu ana kadar geçen süre için saygı duruşuna davet etti.

Salondaki kalabalık 8 dakika 46 saniye, ilahiler eşliğinde, siyahi Floyd için saygı duruşunda bulunurken, aile yakınları ve bazı davetliler duygulu anlar yaşadı.

"Kötülükle işbirliği yapma, kötülüğe karşı protesto yap"

Merasime katılanlar arasında, sivil haklar savunucusu ve papaz Jesse Jackson, Minnesota Senatörleri Amy Klobuchar ve Tina Smith ile Vali Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey gibi isimler yer alırken, Floyd'un avukatı Benjamin Crump, müvekkilinin haklarını sonuna kadar savunacağını belirten duygusal bir konuşma yaptı.

Crump, ''Kötülükle işbirliği yapma. Kötülüğe karşı protesto yap. O videoda tanık olduğun insanlık dışı işkenceyi protesto et. Çünkü George Floyd o davranıştan daha iyisini hak ediyordu.'' şeklinde konuştu.

“Artık nefes alabiliyorum”

George Floyd’un cenazesinin konulduğu tabut beyaz ve mor çiçeklerle süslendi. Sahneye de George Floyd’un polis tarafından sahte 20 dolarlık banknot verdiği için yakalandığı caddenin köşesine çizilen duvar resmi yansıtıldı. Resmin üzerinde “Artık nefes alabiliyorum” yazılıydı.

George Floyd için önümüzdeki Cumartesi günü doğum yeri olan Kuzey Carolina eyaletindeki Raeford kasabasında aile içinde özel bir tören düzenlenecek. Floyd’un naaşı, Pazartesi günü de büyüdüğü ve hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Teksas’ın Houston kentinde halkın ziyaretine açılacak. George Floyd, Salı günü 500 kişinin katılmasının planlandığı bir törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
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