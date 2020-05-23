Gergerlioğlu: Kameranın olmadığı yerde polisin bana saldırısı devam etti

Hakların Demokratik Patisi (HDP) Ankara İl Örgütü’nün 21 Mayıs’ta kayyım atamalarını protesto etmek amacıyla yapmak istediği basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde partililer darp edildi. Engellemeye maruz kalarak, polis tarafından darp edilenler arasında bulunan HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaşananları anlattı.







Emrullah Acar'ın Mezopotamya Ajansı'nda yer alan haberine göre, önceki gün yapılan açıklamaya dönük polis müdahalesinde partili arkadaşlarının darp edilerek gözaltına alınmasına ve belediyelerine kayyım atanmasına tepki göstermek amacıyla açıklama yapmak istediklerini belirten Gergerlioğlu, “Kayyım atanmasını, irade gaspına karşı sözümüzü söylemek istedik, ama engellendik. Kameralar karşısında sadece basın açıklaması yapmak istiyorduk, ama otobüsler ile ses çıkararak, sesimizin duyulmasını engellemeye çalıştılar” dedi.





Anayasal haklarını kullanmak istediklerini söyleyen Gergerlioğlu, “İki milletvekili ve eşbaşkanlarla oradaydık, yaptığımız açıklamadan polisler rahatsız oldu. Açıklama esnasında araç çalıştırılarak, gürültü yaptılar. Açıklama esnasında kontağı kapatmaları yönünde uyarılarda bulunmak ile meşgul kaldık, çünkü açıklamamızı ilkel bir şekilde engellemeye çalıştılar” şeklinde konuştu.





‘BİZE YAPILAN MİLLETE YAPILMIŞTIR’





Açıklama yaptıkları sırada gazetecilerin apar topar uzaklaştırıldığını dile getiren Gergerlioğlu, “O kadar pervasızca davrandılar ki, yaptığımız uyarılara saygısız tavırlarla karşılık verdiler. Ben milletvekiliyim, halkın iradesini temsil ediyorum, bundan dolayı birtakım haklarımız var. Bize yapılan saygısızlıklar, millete yapılmış saygısız muamelelerdir” diye konuştu.





SALDIRI ANI VE SONRASI





Gergerlioğlu, saldırıların bina girişinde, kameraların görmediği bölgede devam ettiğini söyledi. Gergerlioğlu, o anları şöyle anlattı: “Görülmeyen alanda polisler bana tekme atmaya çalışıyorlardı. Üzerime saldırmaya çalıştılar, bu tavırları gören bir amir beni kendi memurlarından korumaya çalıştı. Polisler o kadar pervasızlardı ki, bir polis memuru orada bana saldırma cesareti gösterdi.





Amirleri ‘Bu kadar da abartmayın’ diyerek, beni korumaya çalıştı. Bu kadar pervasız, hukuksuz bir tavrı sürdürdüler. Dün bize yapılan uygulama, ne kadar kin dolu olduklarını gösterdi. Bir partinin kolluk kuvvetleri olmamaları yönünde çok dil döktüm, yarın bir gün hukuk önünde hesap vereceklerini, yanlarına kar kalmayacağını uzun uzun anlattım, hatırlatmalarda bulundum. Belki dinlemeyecekler ama yarın bir gün kendilerine bu sözlerin söylendiğini hatırlayacaklar. O gün hukuk önünde hesap verdikleri gün olacak. Bu muameleler böyle devam edemez. Milletle mücadele edemezler.”