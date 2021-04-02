Samanyolu Haber /Gündem / "Gergerlioğlu'nun AYM'ye müracaat etme hakkı yok" /02 Nisan 2021 10:26

"Gergerlioğlu'nun AYM'ye müracaat etme hakkı yok"

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusunu yetkisizlik gerekçesiyle reddeden Anayasa Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçede, yasalara göre milletvekilliğinin düşmesi konusunda AYM'ye başvuru hakkının bulunduğu ancak 'kesin hüküm giyme nedeniyle düşmede' müracaat imkanının tanınmadığı belirtildi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddine ilişkin kararın gerekçesini açıkladı.
 
Resmi Gazete'de yer alan kararda, istifa, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar ve devamsızlık hallerinden biri nedeniyle milletvekilliğinin düşmesi için Meclis Genel Kurulunca konuyla ilgili karar alınması gerektiği, kesin hüküm giyme veya kısıtlama hali söz konusu olduğunda ise bunun aranmadığı ifade edildi.
 
Cumhuriyet'in haberine göre milletvekilliğinin düşmesi konusunda AYM'ye başvuru hakkının bulunduğu ancak kesin hüküm giyme nedeniyle düşmede müracaat imkanının tanınmadığı belirtilen kararda, "Bu itibarla Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca kesin hüküm giyme veya kısıtlama sebebine dayanan ve bu konudaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesi suretiyle gerçekleşen milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa'nın 85'inci maddesi kapsamının ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin inceleme, görev ve yetkisinin dışında kalmaktadır" ifadesi yer aldı.

Bu nedenle AYM'nin, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali isteminin yetkisizlik nedeniyle reddine karar verdiği bildirildi. Kararda ayrıca Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine yönelik başka adlar altında yapılacak taleplerin de incelenebilmesinin mümkün olmadığı anlatıldı.


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