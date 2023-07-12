Gerilim artıyor: Rusya'dan NATO'ya tepki

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





NATO ve G7 ülkelerinin Ukrayna için güvenlik garantileri açıklamaları Rusya’yı rahatsız etti.





Kremlin’den yapılan açıklamada, Ukrayna’ya vaad edilecek garantilerin Rusya’nın güvenliğini ihlal edeceği ve bu sebeple olumsuz sonuçlara neden olacağı uyarısı geldi.





Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesinin ‘çok yanlış ve çok tehlikeli olacağını vurguladı. Peskov ‘Zira bu garantilerin Rusya’nın güvenliğini ihlal edecekler ve bu sebeple olumsuz sonuçlara neden olacaklar, Avrupa’yı yıllar boyu oldukça tehlikeli bir yer haline getirecekler’ dedi.





Peskov ayrıca, “G7 ülkelerinde böyle bir adımın doğuracağı sonuçları anlayan siyasetçiler var, umarız onlara kulak verirler” ifadelerini kullanan Kremlin Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:





“Bunun son derece hatalı ve çok tehlikeli bir karar olacağını düşünüyoruz. Zira Ukrayna’ya nasıl bir güvenlik garantisi verirlerse versinler bu ülkeler fiilen güvenliğin bölünmezliği prensibini gözardı etmiş olacaklar. Yani Rusya Federasyonu’nun güvenliğini bozacaklar. Bunu yapamazlar. Yaparlarsa da bunun orta ve uzun vadede, hatta kısa vadede çok ama çok negatif ve tehlikeli sonuçları olur.”