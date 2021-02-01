Samanyolu Haber /Gündem / Gezi Davası'nda 8 kişiye yurt dışı yasağı /01 Şubat 2021 13:28

Gezi Davası'nda 8 kişiye yurt dışı yasağı

Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu Gezi Davası'nda 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

SHABER3.COM

İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerine dair davada yargılanan Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" getirdi.

YENİDEN YARGILAMA 21 MAYIS 2021'DE

Yargıtay'ın davaya dair beraat kararını bozmasından sonra İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyada yeniden yargılama 21 Mayıs'ta yapılacak.

Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptında Yargıtay'ın bozma kararına vurgu yapılarak, "Bozma sebepleri, beraat kararına dayanak delillere ilişkin tespitler ve bozma ilamının kesin niteliği dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve yargılama safahatı dikkate alınarak bu aşamada orantılı olacağı kanaatiyle yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi." denildi. 
gezi-davasi-basladi-689789-1.

OSMAN KAVALA DAHİL HEPSİ BERAAT ETMİŞTİ

İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Şubat 2020'de İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmemesi için başlatılan protestoları organize etmekle suçlanan ve aralarında Osman Kavala’nın da bulunduğu tüm sanıklar hakkında beraat kararı vermişti. 

Duruşma gününe kadar geçen 2,5 yıllık zaman zarfında İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kavala beraat kararına rağmen darbe" suçlaması ile yeniden tutuklanmıştı. 

Yurtdışındaki 7 sanığın ise dosyası ayrılmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gezi Davası'nda 8 kişiye yurt dışı yasağı Sonraki Haber >>

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

İmece usulü kurtarma

İmece usulü kurtarma

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:25