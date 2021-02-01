Gezi Davası'nda 8 kişiye yurt dışı yasağı

İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerine dair davada yargılanan Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" getirdi.





YENİDEN YARGILAMA 21 MAYIS 2021'DE





Yargıtay'ın davaya dair beraat kararını bozmasından sonra İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyada yeniden yargılama 21 Mayıs'ta yapılacak.





Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptında Yargıtay'ın bozma kararına vurgu yapılarak, "Bozma sebepleri, beraat kararına dayanak delillere ilişkin tespitler ve bozma ilamının kesin niteliği dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve yargılama safahatı dikkate alınarak bu aşamada orantılı olacağı kanaatiyle yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi." denildi.





OSMAN KAVALA DAHİL HEPSİ BERAAT ETMİŞTİ





İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Şubat 2020'de İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmemesi için başlatılan protestoları organize etmekle suçlanan ve aralarında Osman Kavala’nın da bulunduğu tüm sanıklar hakkında beraat kararı vermişti.





Duruşma gününe kadar geçen 2,5 yıllık zaman zarfında İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kavala beraat kararına rağmen darbe" suçlaması ile yeniden tutuklanmıştı.





Yurtdışındaki 7 sanığın ise dosyası ayrılmıştı.