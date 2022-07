Gıda fiyatları son bir yılda yaklaşık 3 kat arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR verilerine göre, temmuzda aylık bazda yüzde 6 artan gıda fiyatları, yıllık bazda ise yüzde 175,9 yükseldi.





GIDA ALAMAYAN VATANDAŞ YETERLİ BESLENEMİYOR

Yaz ayı olmasına rağmen temmuz ayında da gıda fiyatlarındaki yükseliş tüm hızıyla devam etti. Geçen yıl 100 TL’ye alınabilen aynı ürünlerden oluşmuş bir gıda sepeti için bu yıl temmuz ayında 275,9 lira ödendi. KAMU-AR’dan yapılan açıklamada, “Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor. Uzmanlar bu durumu, özellikle genç nesil açısından gelecekte önemli sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığını belirtiyor” dedi.





EKMEK, BULGUR, PİRİNÇ FİYATLARI YÜZDE 10.9 ARTTI

Temmuzda gıda fiyatlarındaki artışta ekmek, meyve, bakliyat ve diğer işlenmiş gıda gruplarında yaşanan yüksek oranlı zamlar belirleyici oldu. Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 10,9 oranında artış kaydetti. Et ve balık fiyatları ise kırmızı et fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesine rağmen beyaz et fiyatlarının azalmasıyla bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azaldı.





MEYVE FİYATLARI YÜZDE 36.5 YÜKSELDİ

Temmuzda süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 3,9 oranında yükseldi. Meyve fiyatlarının yüzde 36,5 oranında arttığı temmuz ayında sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,9 oranında düşüş yaşandı. Bakliyat fiyatlarının yüzde 14,9 oranında arttığı temmuz ayında işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 2,6 oranında artış kaydedildi. Vatandaşlar seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 6 oranında daha fazla para ödedi.





7 AYDAKİ ARTIŞ YÜZDE 85.3 OLDU

Türkiye’nin üç haneli enflasyonlara doğru hızla gittiği bu yılın ilk 7 aylık döneminde gıda fiyatlarında yüzde 85,3 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise yüzde 175,9 oranında artış gözlendi. Vatandaşlar Temmuz 2021’de 100 liraya dolan bir gıda sepet için bu yıl aynı ay 275,9 lira ödemek zorunda kaldılar. Bu yıl temmuzda geçen yılın temmuz ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 197,7, et-balık fiyatlarında 104,1, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 124,5 oranında artış oldu.