Gladyatör'ün devam filmi 23 yıl sonra geliyor

Scott, daha önce senaryonun bittiğini doğrulamıştı ancak projenin ilerlemesi için zamanlamayı ayarlamaya çalıştığını belirtmişti.

Geçen ay çıkan haberlerde, yeni filmin, ilk filmde Maximus tarafından kurtarılan Joaquin Phoenix’in canlandırdığı zalim Commodus’un yeğeni Lucius’un hikayesinin anlatılacağı yazıldı.

Lucius’un annesi Lucilla karakterini canlandıran Connie Nielsen’in, köle tüccarları tarafından evinden kaçırılan bir adam olan Juba'yı oynayan Djimon Hounsou ile birlikte filme geri döneceği söyleniyor.





Filmin sonunda Russell Crowe’un canlandırdığı karakter ölmüştü. Dolayısıyla Crowe'un yeni filmde yer alması beklenmiyor.









Scott, 2021’de verdiği röportajda, Fransız komutan Napoleon Bonaparte’ı anlattığı ve Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı Napoleon filmini bitirir bitirmez Gladyatör’ün devam filmine başlayacağını duyurmuştu. Scott’ın çekimlerini tamamladığı Napoleon filmi gelecek yıl Apple TV’de yayınlanacak.





Empire dergisine konuşan Scott, “Yeni Gladyatör filmini yazıyorum şu an. Napoleon’u bitirir bitirmez, Gladyatör başlayacak” demişti.





Ünlü yönetmen, ilk filmi çekerken çok fazla araştırma yapmadığını itiraf etmişti. Independent’a konuşan Scott, “İnsanlar 'Roma İmparatorluğu hakkında neleri araştırdın?' diye soruyor, ben de ‘Hiçbir şey’ diye yanıt veriyorum. Sadece bazı fotoğraflara baktım ve ‘Bunu çekelim’ dedim” ifadesini kullanmıştı.





2000 yapımı Gladyatör, 11 dalda Oscar’a aday gösterildi, En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu (Russell Crowe) dahil beş Oscar kazandı.





Gladyatör'de, İmparator Marcus Aurelius’un hüküm sürdüğü Roma’da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus’u rahatsız etmektedir.





Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönünde emrini çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir. Maximus’un aklında tek bir istek vardır, Commodus’u öldürmek ve ailesinin intikamını bir an önce almak.