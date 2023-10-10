Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'ten bu sefer Hamas-İsrail çatışmaları için yalan paylaşım /10 Ekim 2023 15:43

Gökçek'ten bu sefer Hamas-İsrail çatışmaları için yalan paylaşım

AKP'li Melih Gökçek, sosyal medyadan yanıltıcı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Bu sefer Gökçek'in Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar için yaptığı paylaşım yalan çıktı.

SHABER3.COM

AKP’li Melih Gökçek, sosyal medya üzerinden yanıltıcı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Gerçek Gündem'in haberine göre son olarak, İsrail-Filistin savaşına ilişkin geçmişte yaşanmış olayları yeni olmuş gibi paylaşan AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek bu kez de İsrail’in dünyanın en eski kiliselerinden biri olan Aziz Porphyrius Kilisesi’ni bombaladığını iddia ederek bir video paylaştı.

Gökçek’in ortaya attığı iddia Doğruluk Payı isimli teyit hesabından yalanlandı.

Doğruluk Payı’nın hesabından yapılan paylaşımda, “Aziz Porphyrios Kilisesi, bombalama iddialarının yayılmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden iddiaların yanlış olduğunu, kiliseye dokunulmadığını duyurdu” ifadeleri kullanıldı.


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