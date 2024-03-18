Gökhan Zan kendini nasıl savundu: 5 milyon dolar için pazarlık iddiası

Türkiye İşçi Partisi dün gece yarısı Hatay Belediye başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıklamış; kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Zan ise adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.







ZAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Söz konusu gelişmeler siyasetin önemli başlıklarından biri haline gelirken; Gökhan Zan Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu.





"Ses kaydının adli makamlarca incelenmesi gerekmiyor mu? Kendileri niye o zaman savcılığa gitmediler? Ben tek başıma gittim, hodri meydan" diyen Zan, "TİP'in açıklamasından önce suç duyurusunda bulundum. Bana birlikte gideceğiz dediler, pazartesiye kadar bekleyelim dediler. Bana şantaj yapıldığı TİP'e söyledim, Erkan Baş'a da söyledim. Cumartesi günü ses kaydını dinlettiler ama ses kaydını vermediler. Pazar günü başka kişilerden aldım ses kaydını. Ben en hızlı şekilde savcılığa gittim. Basını da ben çağırdım" ifadelerini kullandı.





"3 GÜN ÖNCE 'ÇEKİLMEK İSTİYORSAN ÇEKİL' DEMEYE BAŞLADILAR"

TİP'e de tepki gösteren Zan, şunları söyledi: "İki üç haftadır söylüyordum partideki arkadaşlara. TİP'li arkadaşlarımız da üç gün önce yorulduysan çekilebilirsin dediler.





Ben TİP'le bir sorun yaşadım. Ben sahada tek başımayım bana kimse destek vermedi. Samandağ'da beni hiç bir mitinge çağırmadılar. Ben sustum, zarar vermek istedim. Arsuz'a çağırılmadım. 'Biz Gökhan Zan'ı istemiyoruz, Lütfü Savaş'a çalışacağız' diyorlardı.





Ben Gökhan Zan olarak TİP adayıyım. Pusulada ismim ve TİP ambleminin olduğu yere mührü vurarak destek versinler bana."





CANLI YAYINDA GERİLİM

Programın devamında ise gazeteci İsmail Saymaz ile Gökhan Zan arasında gerilim yaşandı:





İsmail Saymaz: Burada hukuksal bir işlem var. Senin mensubu olduğun siyasi parti biz açıklanamayacak ilişkiler nedeniyle ilişiğimizi kestik dedi. Biz bu kayda ulaştık. Bu kayıttaki kişiyi sen tanıyorsun… Bir süredir diyaloğun var.





Gökhan Zan: Kimden buldunuz bu kaydı





İsmail Saymaz: Hatay’da elden ele dolaşıyor bu kayıt. Yaptığın doğru değil. Sen bana yayından önce “yayınlayın, hakkımı savunayım” dedin. Ben seni aradım, TİP’i aradım. Elbette TİP’e itirazların var.





SES KAYDI YAYINLANDI

Ayrıca Sözcü TV yayınında söz konusu ses kaydı da yayınlandı.





TİP TEYİT ETTİK DEMİŞTİ

Gökhan Zan'ın açıklamaları sonrası çeşitli basın kuruluşlarına konuşan TİP kaynakları söz konusu ses kaydını kriminal olarak incelettiklerini ve inceleme sonucunda ses kaydının montaj olmadığını ifade etti.