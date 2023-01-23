Google, oldukça ilginç bir özellik üzerinde çalışıyor

Android kodlarını inceleyen bir duyumcu, oldukça ilginç bir kod bloğuna yansıdı. Duyumcu tarafından yapılan açıklamaya göre Google’ın amacı, Bluetooh servisini kullanarak cihazların muhtemel konumlarını tespit etmek.





Buna göre Google, belli bir mekan içerisinde bulunan ancak konumu tam olarak tespit edilemeyen cihazların Bluetooth sinyal seviyelerini ölçerek yerini tespit etmeyi amaçlıyor. Tabi ki bu tespit nokta atışı bir mesafe tahminin içermeyecek. Yani bu özelliğin ilk nesil kullanımlarında muhtemelen, 1 metre, 2 metre gibi biraz daha geniş kapsamlı tahminleri göreceğiz. Ancak ne olursa olsun, ev içerisinde kaybolacak bir kablosuz kulaklığın ya da bir türlü bulunamayan bir kablosuz farenin o anki konumumuza göre mesafesini öğrenmek, işlerimizi inanılmaz ölçüde kolaylaştıracaktır.





Tabi şu an da bu özelliğin yalnızca bir duyumdan ibaret olduğunu ve Google’ın henüz bu konuya ilişkin bir açıklama yapmadığını belirtelim. Eğer söz konusu özellik gerçekten tanıtılacaksa ve Google bu özelliği resmen açıklayacaksa da bunun Android 14 sürümünden önce gerçekleşmesi de pek mümkün değil.