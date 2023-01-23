ABD'de silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti, kuşatılan şüpheli intihar etti



72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran, saldırıdan 12 saat sonra, Monterey Park'tan yaklaşık 48 kilometre uzaktaki Torrance kentinde beyaz bir minibüste ölü bulundu.

Polis, Huu Can Tran'ın, güvenlik güçlerinin önce kuşatıp sonra girdiği minibüste kendisini yarı otomatik bir tabancayla vurduğunu açıkladı.

Monterey Park'taki saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Polis, Huu Can Tran'ın, saldırı sonrası kaçtıktan sonra Alhambra kentinde bir başka dans kulübünü de hedef almaya çalıştığını açıkladı.

Alhambra'da kalabalığın Huu Can Tran'ın elindeki silahı aldığı ancak Huu'nun kaçtığı ortaya çıktı. Monterey Park'ta Cumartesi günü yerel saatle 22.20’de düzenlenen saldırı öncesi binlerce kişi Çin takvimine göre yeni yılı kutlamak için kentte düzenlenen festivale katılmıştı.





Saldırı sonrası ise tüm kutlamalar iptal edildi. Los Angeles'ın 11 kilometre doğusundaki Monterey Park'ın nüfusu yaklaşık 60 bin.





Kentte nüfusun yaklaşık yüzde 65'ini Asya kökenli Amerikalılar oluşturuyor. Saldırı, California’nın modern tarihindeki en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.





Eyalette daha önce 1984 yılında San Diego yakınlarındaki San Ysidro’da bulunan bir McDonald’s restoranında düzenlenen saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.