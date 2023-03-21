Google play Store'da Çin'li casus uygulama alarmı!

Google sözcüsü, "Bu uygulamanın Google Play platformunda olmayan ve zararlı yazılım içerdiği tespit edilen versiyonları Google Play Protect tarafından engellendi" dedi ve Pinduoduo uygulamasının Google Play üzerindeki versiyonunun da güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını kaydetti.
Google Play Protect, Android cihazları tarayarak Google Play platformundaki uygulamaların zararlı yazılım içerip içermediğini tespit ediyor ve zararlı uygulamaların cihazlara yüklenmesini engelliyor.
Google Play'ın Pinduoduo uygulamasını, Amerikan hükümetinin dijital suçların artışına karşı siber güvenliği güçlendirme çabalarını arttırdığı bir dönemde askıya aldı.
Hükümet, kısa süre önce açıkladığı yeni siber güvenlik stratejisi kapsamında Çin ve Rusya'nın Amerika'ya karşı tehdit oluşturan başlıca ülkeler olduğunu belirtmişti.
Pinduoduo'dan bir sözcü ise Reuters haber ajansına gönderdiği elektronik postada "Google Play bu sabah bize Pinduoduo uygulamasının mevcut versiyonunun Google politikalarıyla uyumlu olmadığını, bu nedenle uygulamanın askıya alındığını bildirdi; ancak daha fazla ayrıntı paylaşmadı" dedi.
Pinduoduo, Google Play tarafından askıya alınan başka birkaç uygulama daha olduğunu, bunu gerektirecek çeşitli nedenler olabileceğini kaydetti. Google, Play mağazasında askıya alınan diğer uygulamalara ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
Pinduoduo'nun tasarımcısı PDD Holdings'in hisseleri bugün piyasa açılışı öncesinde yüzde 1,8 oranında değer kaybetti.