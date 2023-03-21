BBP, HÜDAPAR ve Özlem Zengin







Mehmet Şimşek'le görüşme ve bakanların adaylığı

AKP'nin uyguladığı "yeni ekonomi modeli"ne mesafeli olduğu bilinen eski bakanlardan Mehmet Şimşek ile bir süredir kurmaylar üzerinden yürütülen temaslar sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Pazartesi akşamı 1,5 saate yaklaşan bir görüşme gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan görüşmede Şimşek'e AKP'den aday olmasını teklif etti, Şimşek de buna karşılık Şimşek ekonomide farklı bir anlayışı savunduğunu ifade etti ve seçim sürecinde yapılacak açıklamalarda fikir ayrılıkları yaşanabileceği mesajını verdi. Yapılan değerlendirmelerde, bunun da AKP'ye daha fazla zarar verebileceği düşünüldü.

AKP ivmeyi yakalayabilir mi?

AKP'de bu tartışmalar eşliğinde bir yandan da seçim hazırlıkları sürüyor. AKP'lilerin beklentisi, seçim kampanyasının resmen başlaması sonrası yeni bir dalga yakalamak.

"AK Parti'ye vekil sıçraması yapabilir"

Panorama TR Araştırma Direktörü Osman Sert, fotoğrafın geneline bakıldığında muhalefetin daha avantajlı göründüğünü belirtiyor.

"Seçim daha yeni başlıyor"

AKP'de Yeniden Refah Partisi ve Mehmet Şimşek görüşmelerinin olumsuz neticelendiğine de dikkat çeken Sert, "AK Parti'nin istediği kadar milletvekili başvurusu alamadığı gözüküyor. Üstelik de araştırmalara bakınca bizim rakamlarımızda Erdoğan yüzde 50 barajına uzak çıkıyor. Kapatması kolay gözükmüyor ama başka dinamikler de var. Seçim daha yeni başlıyor. Daha Millet İttifakı'nın adayı 6'sında belli oldu, kampanyalar başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanya performansını biliyoruz, elbette her zaman topu çeviremeyebilir ama 16 Nisan referandumunda son 15 günde fotoğraf değişti" değerlendirmesini yaptı.