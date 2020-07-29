Samanyolu Haber /Teknoloji / Google alışveriş reklamlarını Türkiye'ye kapatıyor /29 Temmuz 2020 15:12

Google alışveriş reklamlarını Türkiye'ye kapatıyor

Arama motoru Google, Rekabet Kurumu kararı sonrası 10 Ağustos 2020'den itibaren, Türkiye'de arama motorlarında çıkan alışveriş reklamlarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Arama motoru Google, Rekabet Kurulu kararı sonrası 10 Ağustos 2020'den itibaren, arama motorlarında çıkan alışveriş reklamlarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu’nun Mayıs 2020’deki Google’daki alışveriş reklamlarıyla ilgili kararının ardından Google'a satın almak istediği bir ürünün ismini yazan kullanıcılar, bu tarihten itibaren arama sayfasının en üst kısmında çıkan alışveriş reklamlarını göremeyecek.

Bu yılın başında Rekabet Kurumu Google’ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar vermişti.

Google'dan yapılan açıklamada, "Yanıt olarak, Rekabet Kurumu’na (RK), satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS’lere Google Alışveriş’le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk" denildi ve şöyle devam edildi:

"Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa’da 600’den fazla AKS’nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor. Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz."

Google, uygulanabilir bir çözüm bulmak için Rekabet Kurulu ile birlikte çalışmayı sürdüreceğini açıkladı.
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