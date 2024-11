Google'dan basına sansür: Görünürlüğü engelliyor

GAZETECİLERDEN TEPKİ





'BAĞIMSIZ MEDYA KURULUŞLARININ VARLIĞI TEHDİT ALTINDA'





'HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE'

Google arama motoru yaklaşık bir aydır Türkiye'de gazetecilik yapan birçok basın kurumunun haberlerine erişimi engelliyor. 'Google Haberler' ve 'Keşfet' platformları üzerinden Türkiye’de yayın yapan birçok kurumun görünürlüğünü ortadan kaldıran Google Türkiye, bazı haber sitelerinin yüzde 80’lere varan oranlarda trafik kaybı yaşamasına neden oldu.Google Türkiye ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür'ün konuyu sosyal medyada gündeme getirmesinin ardından birçok basın kuruluşunun temsilcisi, ziyaretçi sayılarının azalması nedeniyle bağımsız medya organlarının önemli bir gelirden mahrum bırakıldığını ve ekonomik darboğaza itildiğini belirtti.Bahadır Özgür, yaptığı paylaşımda yaşanan bu durumu, "Google'ın algoritma değişiklikleri ile internet üzerinden yayın yapan medyanın okur trafiği %60-80 oranında düşmüş. Gelirin de aynı oranda azalması demek bu. Böyle devam ederse pek çok haber sitesinin yaşaması imkansız olur. Google umursamıyor bile. Özellikle muhalif medyayı 2025'te zor günler bekliyor" sözleriyle anlattı.BirGün Web Yayın Koordinatörü Uğur Koç da benzer bir paylaşımda bulundu. Özgür’ün gönderisini alıntılayan Koç şunları söyledi: “Yaklaşık 1 ay önce Google Keşfet ve Google News trafiği adeta sıfırlandı. Şu anda her iki platformda da bağımsız medya kuruluşları neredeyse hiç gösterilmiyor. Kamuoyunun haber alma hakkı baltalanırken bağımsız medya kuruluşlarının varlığı da tehdit altında. Algoritma değişikliği dünya genelinde trafik dalgalanmaları yarattı. Ancak Türkiye özelinde en büyük darbeyi bağımsız medya kuruluşları almış durumda. Bu nasıl bir tesadüf anlamak çok mümkün değil! Tüm tepkilere rağmen Google’dan da tek açıklama dahi yapılmadı."T24 editörü Sibel Yükler de yaşanan bu durumu, "Habere erişimin bitmesi" olarak açıkladı.Yükler şunları söyledi: "Ne eksik ne fazla. Okur trafiği yüzde 80 düştü. Bu, bağımsız yayın yapan her haber sitesinin yakın zamanda iflası demek. Aynı zamanda habere erişimin bitmesi gibi, dar boğazda yaşayan binlerce basın çalışanının da derin yoksullukla baş başa kalması demek."Google’ın bu engeline halktv.com.tr de tepki gösterdi. İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olan halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Orhan Can, Google’ın tavrının haber alma özgürlüğüne darbe vurduğunu söyledi. Can, “Google tekel olduğu için istediğimi indiririm istediğimi çıkarırım diyor. Halkımız basit bir sansür demesin, bu sansürün ardında büyük bir fırtına var” dedi.İsmail Küçükkaya ise, "Ulusal güvenlik sorunu bu" diyerek yaşanan durumu şöyle özetledi: "Dünyanın pek çok ülkesinde özellikle AB'de Google ve benzeri teknoloji şirketlerine bu yüzden milyarlarca dolar ceza kesiliyor. ABD'de Trump istediklerini öne çıkardığı için Google gibi şirketleri şikayet etti. Demokrasi açısından sıkıntı yaratıyor."