Samanyolu Haber /Gündem / "Görevine devam edecek" denen Süleyman Soylu, istifa metnini hala Twitter'dan silmedi /13 Nisan 2020 09:51

"Görevine devam edecek" denen Süleyman Soylu, istifa metnini hala Twitter'dan silmedi

Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği ve 'görevine devam edeceği' belirtilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa açıklaması hala sosyal medyada duruyor

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği ve 'görevine devam edeceği' belirtilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından istifa metnini kaldırmadı. 


Saat 21.00'de istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Soylu'nun Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul' hareket ettiği dile getirildi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun saat 00.00’a doğru, Erdoğan’ın istifayı kabul etmediğini ve Soylu’nun görevine devam edeceğini duyurdu.

Soylu, dün akşam sosyal medya hesabından ilan ettiği paylaşım dışında şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.  Soylu’nun dün akşam saat 21.00 sularında Twitter hesabından paylaştığı istifa metinini sabah saat 09.00 itibariyle de kaldırmaması dikkat çekti.
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