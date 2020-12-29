Samanyolu Haber /Gündem / Gözleri görmeyen gazi polise Yargıtay 7,6 yıl verdi /29 Aralık 2020 11:50

Gözleri görmeyen gazi polise Yargıtay 7,6 yıl verdi

Yargıtay, 2009 yılında bombanın patlaması sonucu gözlerini, sağ elini, sol elinin işaret parmağını kaybeden bomba uzmanı polis memuru Bilal Konakçı'ya verilen 7,6 yıl cezayı onadı. Yargıtay, onamaya gerekçe olarak gözleri görmeyen ve tuşlu telefon kullanan gazinin Bylock kullanma iddiasını gösterdi.

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Bilal Konakçı, Bylock kullandığı ve Bank Asya’da parası olduğu iddiasıyla 20 Aralık 2016 tarihinde tutuklandı. Konakçı, daha sonra terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 7,6 yıl ceza verilerek tahliye edildi. Konakçı, mahkemedeki savunmasında 2009 yılından beri gözlerinin görmediğini sadece tuşlu telefon kullanabildiğini belirtti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, Bylock kullandığını gerekçe göstererek ilk derece mahkeme tarafından verilen 7,6 yıl cezayı onadı.
 
Bilal Konakçı ailesiyle birlikte
Kararı sosyal medya hesabından duyuran eski hakim Kemal Karanfil, Yargıtay’da dosyaların incelenmediğini ya da bilerek ve isteyerek belli bir kesime karşı düşman ceza hukukunun uyguladığını belirtti. Karanfil, “Buna benzer birçok skandal kararın, Yargının en tepesi tarafından da görülmeyerek onanması, Türkiye’de Yargı diye bir şeyin olmadığını göstermektedir.” dedi.
Konakçı'nın teknik olarak akıllı telefon kullanması ve yazışması mümkün değil

Karanfil, Yargıtay 16. Ceza Dairesi üyesi Hakan Yüksel’in AKP hükümeti tarafından kurulan Yargıda Birlik Derneği’nin ilk yönetim kurulu üyesi olduğuna dikkat çekti. Karanfil, bu davalarda bu tip insanların görevlendirilmelerinin ayrı bir skandal olduğuna işaret ederek, “Çok önemli esas ve usul hatalarını içeren bir mahkumiyet kararının İstinaf ve Yargıtay tarafından onanmış alması korkunç!”dedi. Konakçı’ya cezayı veren Ağır Ceza Mahkemesi başkanının da Yargıda Birlik Derneği üyesi olduğu belirtildi.
Gazi polis, bomba imha uzmanı olarak çalışıyordu

Bilal Konakçı, 2009 yılında İzmir’de bir okulun önüne bırakılan bombanın imha hazırlığı yaparken patlaması sonrasında gözlerini, sağ elini, sol elinin işaret parmağını kaybetti. Bacaklarında da yürüme zorluğu meydana geldi. Gazi polis Konakçı şimdi tekrar cezaevine girecek.
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