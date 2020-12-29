Almanlar o defteri kapattı

Alman otomotiv şirketinin 2019 yılı ekim ayında Manisa'da kurduğu Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tasfiye ediliyor. Şirket 17 Aralık tarihinde tasfiyeye girerken tasfiyeye giriş kararı da Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi.



Şirket 28 Aralık tarihinde de tasfiye için alacaklılara çağrı yaptı.

Volkswagen Aktiengesellschaft, Türkiye'de üretim yapmak için 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi kurmuştu.





ÖNCE "ASKIYA ALDIK" DEDİLER, AKABİNDE TASFİYE KARARI GELDİ





Takip eden dönemde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) şartları sebebiyle yatırım planlarını gözden geçiren şirket temmuz ayında yaptığı duyuruyla Türkiye'de Manisa'da yaptığı yatırımın askıya alındığını açıklamıştı.





Temmuz ayındaki açıklamayı takip eden dönemde şirket farklı yatırım planlamalarına girmişti. Kasım ayında medyaya yansıyan haberlere göre şirket Slovakya'daki fabrikasına ilave yatırım yapma kararı almıştı.





Slovakya'da fabrikanın kapasitesinin geliştirilmesi için 500 milyon euroluk yatırım yapılacak. Şirket Slovakya fabrikasında yeni Passat ve Skoda Superb modellerini üretmesi planlandı.





Volkswagen Slovakya Birimi Genel Müdürü Gruenberg ise kombine yatırımın 1 milyar euroyu bulacağını ifade etti.





Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'in genel müdürü Ali Bilaloğlu Slovakya’daki kapasite artırımının Türkiye yatırımlarının askıya alındığı anlamına gelmeyeceğini belirtmişti.





