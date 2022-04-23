Göztepe resmen küme düştü

Süper Lig 34. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olan Göztepe, kümede kalma umutlarını sürdürmek için hayati bir maça çıktı. Maçın son anlarına kadar 0-0 beraberlikle geçilen maçın 90+2. dakikasında gelen golle herkesi şaşkına çeviren olaylar silsilesi başladı.





Göztepe’nin orta sahada kazandığı serbest vuruş hakem atışıyla başlarken, kalecinin önde olduğunu gören Soner Aydoğdu doğrudan kaleyi hedef aldı. Direkten dönen topu Adis Jahovic ağlarla buluşturarak Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi. Ancak Göztepe kenar yönetimi, bu golün Fair Play ruhuna aykırı olduğunu düşünerek küme düşmeyi göze alarak Gaziantep FK’nın gol atması için kaleyi açtı.





MUHAMMET DEMİR PENALTIYI AUTA ATTI

Gaziantep’te Joao Figueiredo santradan sonra topu alıp doğruca kaleye gitti ve skoru 1-1’e getirdi. Maç bu skorla bitecek derken, Gaziantep FK bir pozisyon daha yakaladı ve penaltı kazandı. Ancak bu kez topun başına geçen Muhammet Demir, Göztepe’nin jestine karşılık vererek topu dışarı attı.



