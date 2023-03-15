GS TV spikeri, 'siyasi paylaşımları’ nedeniyle işten çıkartıldı

10 yılı aşkın süredir Galatasaray TV'de çalışan spiker Serbay Şenkal, "siyasi iktidarı eleştirdiği sosyal medya paylaşımları" nedeniyle işten çıkarıldığını açıkladı.





2022 sonunda kanaldaki spikerlik görevine son verilen Şenkal YouTube üzerinden yayınladığı videoda işten çıkarılma sürecini anlattı.





Şenkal, açıklama yapmak için beklediğini, Galatasaray sezon başında kötü günler geçirirken yapacağı açıklamaların "yanlış anlaşılabileceğini", daha sonra da 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin üzerinden biraz zaman geçmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.





Şenkal kendisine Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi'nden bir fesih bildirimi ulaştırıldığını, burada "net bir şekilde" sosyal medyada yaptığı siyasi paylaşımlardan dolayı işten çıkarıldığının belirtildiğini aktardı.

