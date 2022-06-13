GS'den Fatih Terim kararı: Dönecek mi?

Galatasaray camiasının etkin isimlerinden biri olan Levent Nazifoğlu, geride kalan seçim süreci ve Dursun Özbek'in başkanlığını Sporx'e değerlendirdi. Daha önce Galatasaray'da Sportif A.Ş'de de görev alan Nazifoğlu, Erden Timur faktörünü öne çıkardı. Levent Nazifoğlu, teknik direktör konusunda da çarpıcı bir açıklamaya imza attı.







"ÖZBEK'İN PROJELERİNE DAHA ÇOK İNANDILAR"



Öncelikle seçimi değerlendiren Nazifoğlu, "İnsanlar, Dursun Özbek'in projelerine daha fazla inandılar. Bu yüzden de son sandıklarda durum ortaya çıktı. Camiaya Erden Timur da bir heyecan getirdi. İnsanlar bu projeleri bir deneyelim dediler ve oylarını da ona göre verdiler. Bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.





"HATALARINDAN DERS ÇIKARDI, PROJELERE İNANIYOR"

Dursun Özbek'i çok yakından tanıyan Levent Nazifoğlu, "Artık farklı bir Dursun Özbek göreceğiz. Hatalarından ötürü çok üzgündü. Artık ayakları daha fazla yere sağlam basan bir Dursun Özbek var. Projelerin başarılacağına inanıyor. Ben de Özbek'in projelerine inanıyorum. En azından bir şans verilmesi gerekiyordu. Kulüp mali açıdan her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yönetime gelen insanlar, elde ettikleri bu şansı en iyi şekilde kullanacaklar" dedi.





"FATİH TERİM KESİN DÖNMEYECEK"

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in geri getirileceği gündeme geldi. Bu konuda ise Nazifoğlu, "Fatih Terim'in göreve dönmeyeceğini biliyorum. Bu konuda bilgim var. Dursun Özbek yönetiminin Terim ile ilgili böyle bir tasarrufu yok. İtalyan, Alman ya da Türk modeli olabilir. Tabii ki kararı başkan ve yönetim verecek" ifadelerini kullandı.





"ERDEN TİMUR POTANSİYEL BİR BAŞKAN ADAYI"



Camianın Erden Timur'dan faydalanması gerektiğini anlatan sarı-kırmızılı eski yönetici, "Erden Bey potansiyel bir başkan adayı. Bu dönem onun için çok önemli. Çünkü Galatasaraylıların beklentisi çok fazla. Tabii ki Sportif A.Ş'de görev yapanların rahat bir ortam bulabilmesi gerek. Dursun Bey ona gereken desteği verecektir. Yönetim Kurulu nasıl yaklaşacak? Bunu da zaman gösterecek" diye konuştu.







