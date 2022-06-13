İsrail basını: İran’ın Türkiye’deki İsraillilere yönelik saldırıları önlendi

İsrailli güvenlik yetkilileri, İran'ın Türkiye'yi ziyaret eden İsrail vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunduğunu aktardı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'un iddiasına göre, Türkiye'de faaliyet yürüten İranlı bir grubun geçen ay İsrailli hedeflere yönelik saldırı planları Türk ve İsrailli güvenlik birimleri tarafından önlendi.







Sözcü'de yer alan habere göre Jerusalem Post gazetesine konuşan bir kaynak, İsrail'in bu amaçla Türk makamlarından yardım istediğini belirtti.





“TÜRKİYE’YE GİTMEYİN” UYARISI YAPMIŞLARDI

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, vatandaşlarına “Türkiye'ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Son haftalarda İran, üst düzey Devrim Muhafızları yetkilisinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu ve İran, İsraillilere yönelik bir misilleme gerçekleştirebilir” denmişti. İran da saldırı sonrasında İsrail'den intikam alacağını açıklamıştı.





Suikast gerilimi artırırken İsrail, Lübnan'dan olası bir İran saldırısına hazırlık olarak hava savunma sistemlerini aktive etmişti. İsrail basınının iddiasına göre şubatta Türkiye'deki bir iş insanına yönelik saldırı girişimi de İsrailli ve Türk güvenlik birimleri tarafından engellenmişti.