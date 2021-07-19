Samanyolu Haber /Dünya / Günde 50 bin vakanın görüldüğü Britanya bütün önlemleri kaldırdı /19 Temmuz 2021 10:33

Günde 50 bin vakanın görüldüğü Britanya bütün önlemleri kaldırdı

Britanya hükümeti, bir yılı aşkı sürenin ardından pazartesi itibariyle Koronavirüs önlemlerini kaldırdı.

SHABER3.COM

Britanya Başbakanı Boris Johnson, halktan önlemlerin kalkmasına rağmen "dikkatli olmalarını" ve aşılara güvenmelerini söyledi. 

Johnson'ın kapanmalardan zarar gören ekonomiyi tekrar tam anlamıyla işler hale getirmek için aldığı karar, Koronavirüs'le küresel mücadelede yeni bir sayfa olarak görülüyor. Reuters, eğer vakalarda ciddi bir artış görülmezse başka ülkelerin de benzer yol haritaları izleyebileceğini ifade etti.

Pazar günü bir video mesaj yayımlayan Johnson, "Kendimize 'şimdi yapmazsak ne zaman yapacağız?' diye sormalıyız. Zaman doğru zaman, ama yine de dikkatli olmalıyız. Maalesef virüs tehlikesi hala var" dedi.

Basının "Özgürlük Günü" olarak nitelendirdiği pazartesi günü saat 00.01'de bazı gece kulüpleri özel organizasyonlar düzenledi.

Britanya'da pazar günü 48 binden fazla yeni vaka görüldü. Yetişkin nüfusun yüzde 87'si en az bir doz, yüzde 68'i de iki doz aşı oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Günde 50 bin vakanın görüldüğü Britanya bütün önlemleri... Sonraki Haber >>

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:49:46