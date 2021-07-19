Günde 50 bin vakanın görüldüğü Britanya bütün önlemleri kaldırdı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, halktan önlemlerin kalkmasına rağmen "dikkatli olmalarını" ve aşılara güvenmelerini söyledi.







Johnson'ın kapanmalardan zarar gören ekonomiyi tekrar tam anlamıyla işler hale getirmek için aldığı karar, Koronavirüs'le küresel mücadelede yeni bir sayfa olarak görülüyor. Reuters, eğer vakalarda ciddi bir artış görülmezse başka ülkelerin de benzer yol haritaları izleyebileceğini ifade etti.





Pazar günü bir video mesaj yayımlayan Johnson, "Kendimize 'şimdi yapmazsak ne zaman yapacağız?' diye sormalıyız. Zaman doğru zaman, ama yine de dikkatli olmalıyız. Maalesef virüs tehlikesi hala var" dedi.





Basının "Özgürlük Günü" olarak nitelendirdiği pazartesi günü saat 00.01'de bazı gece kulüpleri özel organizasyonlar düzenledi.





Britanya'da pazar günü 48 binden fazla yeni vaka görüldü. Yetişkin nüfusun yüzde 87'si en az bir doz, yüzde 68'i de iki doz aşı oldu.