Samanyolu Haber /Gündem / Güney Kıbrıs 'yatırım karşılığı vatandaşlık' verdiği uygulamayı askıya aldı /13 Ekim 2020 16:49

Güney Kıbrıs 'yatırım karşılığı vatandaşlık' verdiği uygulamayı askıya aldı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi , suçlulara AB pasaportu sağladığı ifşa edilen 'yatırım karşılığı vatandaşlık' uygulamasını askıya aldı

SHABER3.COM

AB üyesi Güney Kıbrıs'ta 'altın pasaport' diye tabir edilen '2.5 milyon dolarlık yatırım karşılığı vatandaşlık' programı arkasındaki devasa yolsuzluk şebekesinin afiş olmasının ardından askıya alındı. Gizli çekilen videoda şebekeye dahil olduğu ortaya çıkan Güney Kıbrıs'ın 2 numarası konumundaki Meclis Başkanı Şilluris, görevlerinden çekildi.

Rum hükümeti,  'altın pasaport' diye tabir edilen '2.5 milyon dolarlık yatırım karşılığı vatandaşlık' programı arkasındaki devasa yolsuzluk şebekesinin afiş olmasının ardından, acil kabine toplantısı düzenledi. Toplantının ardından, şimdiki haliyle programın askıya alındığı, kararın 1 Kasım'da yürürlüğe gireceği duyuruldu. 

Programı durdurma kararının öncesinde, Rum Yönetimi'nin en üst düzey yetkililerinin mahkumiyet almış suçluların Kıbrıs vatandaşlığı almalarına yardım ederek AB iç pazarına girişlerini ve vizesiz seyahat etmelerini sağladığına dair belgeler ve haberler, hem ulusal hem de uluslararası basına yansımıştı.

Son olarak Katar merkezli Al Jazeera, bir muhabirini mahkumiyet almış Çinli bir yatırımcının aracısı kılığına sokarak bir devlet yetkilisi, bir milletvekili ve bir avukatın bu hayali şahsın Güney Kıbrıs vatandaşlığı alması için her türlü dolabı çevirmesini gizlice filme çekmişti. Oysa Güney Kıbrıs yasalarına göre suç sicili olan bir yabancıya yurttaşlık verilmemesi gerekiyor.  

Gizli çekilen videoda, Güney Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'den sonra 2 numaralı yetkilisi konumundaki Meclis Başkanı Dimitris Şilluris (Demetris Syllouris) hayali Çinli yatırımcının pasaport alabilmesi için nüfuzunu kullanmayı teklif ediyor, görev süresinin 19 Ekim'de dolacağını söyleyerek başka alternatifler de sunuyor. Videoda görülen bir diğer önde gelen isim de AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis (Christakis Giovanis).

Videonun yayımlanmasının ardından ilkin bir şeylerden şüphelendiği ve daha fazla bilgi almak için öyle davrandığı savunmasını yapan 67 yaşındaki Dimitris Şilluris, tepkiler üzerine soruşturma tamamlanana dek siyasi görevlerinden el çekeceğini duyurdu.

Meclis Başkanı "Kıbrıs kamuoyuna aktarılan nahoş imaj ve bunun neden olduğu her türlü rahatsızlık yüzünden halktan özür dilerim" açıklamasını yaptı. 

Aynı zamanda ülkenin en büyük emlak müteahhitlerinden olan AKEL Milletvekili Ciovanis de istifa ettiğini duyurdu.

Al Jazeera'nın ele geçirdiği çok sayıda resmi belge, 70'ten fazla ülkeden hükümlü dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin, GKRY'den altın pasaportlar diye anılan vatandaşlık belgesi aldığını ortaya koymuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Güney Kıbrıs 'yatırım karşılığı vatandaşlık'... Sonraki Haber >>

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:18:11