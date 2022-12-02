Samanyolu Haber /Gündem / Günlerdir tartışılıyor; Kılıçdaroğlu yarın ne açıklayacak? /02 Aralık 2022 14:45

Günlerdir tartışılıyor; Kılıçdaroğlu yarın ne açıklayacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık’ta açıklayacağı vizyon belgesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Ekonomi ağırlıklı vizyon belgesinin temelinde teknoloji ve kalkınmanın olacağı ileri sürüldü.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi için vizyon belgesini yarın İstanbul’da düzenlenecek toplantı ile açıklayacak. Dünyaca ünlü ekonomistlerin sunum yapacağı toplantının ayrıntılarını Halk TV yazarı Fikret Bila, bugünkü köşe yazısına taşıdı. 

Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı ekonomi vizyonunun temelinde teknoloji ve kalkınmanın bulunduğuna işaret eden Fikret Bila, “Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?” başlıklı yazısında vizyon belgesinin daha sonra altılı masada değerlendirileceğini ve oradan da ortak ekonomi komisyonuna gideceğini aktardı.

Bila'nın yazısının ilgili bölümü şöyle;

Kılıçdaroğlu’nun, “Osmanlı, sanayi devrimini kaçırdığı için yıkıldı. Türkiye de Sanayi 4.0 devrimini kaçırmamalı” görüşünden hareketle, iktidar değişikliğinde uygulanacak ekonomi politikasını en ileri teknoloji ile kalkınma esasına oturtacağı belirtiliyor.

Vizyon belgesinde, öncelikli olarak istihdam artırıcı yatırımlarla işsizliğin nasıl çözüleceği, gerçekçi para politikasıyla enflasyonun nasıl düşürüleceği, özel sektör yatırımları için yurt dışından taze ve temiz finansmanın nasıl sağlanacağı, emekçi ve emekli kesimlere refah payının nasıl aktarılacağı, aile sigortası üzerinden yoksul kesimin nasıl destekleneceği ve asgari ücrete ilişkin önemli detaylar yer alacak.

Altılı masanın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı seçilmesi halinde komisyonların hazırladığı Anayasa ve ekonomi paketi ile geçiş sürecine ilişkin yol haritasını uygulayacak.

Uygulamalar diğer liderler tarafından da takip edilecek.

Anayasa, ekonomi, hükümet programı çalışmalarıyla “Altılı masa somut önerilerde bulunmuyor” eleştirilerine yanıt vermiş olacak.

Bu aşamadan sonra liderler belirleyecekleri cumhurbaşkanı adayıyla birlikte halka daha sık gidecekler, Anayasa, ekonomi paketleri, hükümet programı ve yol haritasını anlatacaklar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Günlerdir tartışılıyor; Kılıçdaroğlu yarın ne... Sonraki Haber >>

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:48:35