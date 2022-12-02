Günlerdir tartışılıyor; Kılıçdaroğlu yarın ne açıklayacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi için vizyon belgesini yarın İstanbul’da düzenlenecek toplantı ile açıklayacak. Dünyaca ünlü ekonomistlerin sunum yapacağı toplantının ayrıntılarını Halk TV yazarı Fikret Bila, bugünkü köşe yazısına taşıdı.







Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı ekonomi vizyonunun temelinde teknoloji ve kalkınmanın bulunduğuna işaret eden Fikret Bila, “Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?” başlıklı yazısında vizyon belgesinin daha sonra altılı masada değerlendirileceğini ve oradan da ortak ekonomi komisyonuna gideceğini aktardı.





Bila'nın yazısının ilgili bölümü şöyle;





Kılıçdaroğlu’nun, “Osmanlı, sanayi devrimini kaçırdığı için yıkıldı. Türkiye de Sanayi 4.0 devrimini kaçırmamalı” görüşünden hareketle, iktidar değişikliğinde uygulanacak ekonomi politikasını en ileri teknoloji ile kalkınma esasına oturtacağı belirtiliyor.





Vizyon belgesinde, öncelikli olarak istihdam artırıcı yatırımlarla işsizliğin nasıl çözüleceği, gerçekçi para politikasıyla enflasyonun nasıl düşürüleceği, özel sektör yatırımları için yurt dışından taze ve temiz finansmanın nasıl sağlanacağı, emekçi ve emekli kesimlere refah payının nasıl aktarılacağı, aile sigortası üzerinden yoksul kesimin nasıl destekleneceği ve asgari ücrete ilişkin önemli detaylar yer alacak.





Altılı masanın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı seçilmesi halinde komisyonların hazırladığı Anayasa ve ekonomi paketi ile geçiş sürecine ilişkin yol haritasını uygulayacak.





Uygulamalar diğer liderler tarafından da takip edilecek.





Anayasa, ekonomi, hükümet programı çalışmalarıyla “Altılı masa somut önerilerde bulunmuyor” eleştirilerine yanıt vermiş olacak.





Bu aşamadan sonra liderler belirleyecekleri cumhurbaşkanı adayıyla birlikte halka daha sık gidecekler, Anayasa, ekonomi paketleri, hükümet programı ve yol haritasını anlatacaklar.