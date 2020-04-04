Günlük artış hızı ürkütücü!

SAMANYOLUHABER- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 76 kişinin daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini, 3 bin 13 kişiye daha teşhis konulduğunu açıkladı.
Türkiye'de Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e; toplam vak'a sayısı 23 bin 934'e yükseldi.
SAĞLIK BAKANI KOCA: VİRÜSE BU FIRSATA TANIMAYALIM
Bakan Koca, "Bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." dedi.
10 MART'TAN BUGÜNE KADAR TOPLAM KORONAVİRÜS VAK'A SAYISI VE CAN KAYBI:
10 Mart: 1 vak'a
13 Mart: 5 vak'a
14 Mart: 6 vak'a
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vak'a
17 Mart: 98 vak'a, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vak'a, 4 ölü
20 Mart: 670 vak'a, 9 ölü
21 Mart: 947 vak'a, 21 ölü
22 Mart: 1236 vak'a, 30 ölü
23 Mart: 1529 vak'a, 37 ölü
24 Mart: 1872 vak'a, 44 ölü
25 Mart: 2 bin 433 vak'a, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 vak'a, 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 vak'a, 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 vak'a, 108 ölü
29 Mart: 9 bin 217 vak'a, 131 ölü
30 Mart: 10 bin 827 vak'a, 168 ölü,
31 Mart: 13 bin 531 vak'a, 214 ölü
1 Nisan: 15 bin 679 vak'a, 277 ölü
2 Nisan: 18 bin 135 vak'a, 356 ölü
3 Nisan: 20 bin 921 vak'a, 425 ölü
4 Nisan: 23 bin 934 vak'a, 501 ölü
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