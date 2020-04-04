Günlük artış hızı ürkütücü!

SAMANYOLUHABER- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 76 kişinin daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini, 3 bin 13 kişiye daha teşhis konulduğunu açıkladı.





Türkiye'de Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e; toplam vak'a sayısı 23 bin 934'e yükseldi.





SAĞLIK BAKANI KOCA: VİRÜSE BU FIRSATA TANIMAYALIM





Bakan Koca, "Bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." dedi.







10 MART'TAN BUGÜNE KADAR TOPLAM KORONAVİRÜS VAK'A SAYISI VE CAN KAYBI:



10 Mart: 1 vak'a

13 Mart: 5 vak'a

14 Mart: 6 vak'a

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vak'a

17 Mart: 98 vak'a, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vak'a, 4 ölü

20 Mart: 670 vak'a, 9 ölü

21 Mart: 947 vak'a, 21 ölü

22 Mart: 1236 vak'a, 30 ölü

23 Mart: 1529 vak'a, 37 ölü

24 Mart: 1872 vak'a, 44 ölü

25 Mart: 2 bin 433 vak'a, 59 ölü

26 Mart: 3 bin 629 vak'a, 75 ölü

27 Mart: 5 bin 698 vak'a, 92 ölü

28 Mart: 7 bin 402 vak'a, 108 ölü

29 Mart: 9 bin 217 vak'a, 131 ölü

30 Mart: 10 bin 827 vak'a, 168 ölü,

31 Mart: 13 bin 531 vak'a, 214 ölü

1 Nisan: 15 bin 679 vak'a, 277 ölü

2 Nisan: 18 bin 135 vak'a, 356 ölü

3 Nisan: 20 bin 921 vak'a, 425 ölü

4 Nisan: 23 bin 934 vak'a, 501 ölü

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