Haaretz gazetesinden İsrail hakkında şok iddia

İsrail'in Haaretz gazetesi, yaralı askerlerin tedavi gördüğü hastane verilerine dayandırdığı haberinde, ordunun bildirdiği veriler ile hastanelerden gelen veriler arasında "önemli ve açıklanamayan bir uçurum" olduğunu yazdı.



Gazete yaralı askerlerin tedavi gördüğü hastanelerin verilerine dayandırdığı haberde, yaralı asker sayısının ordu açıklamasındaki rakamın çok üstünde olduğuna dikkati çekti.



Haberde, 7 Ekim'den bu yana yalnızca Barzilai Hastanesinde 1949 yaralı askerin tedavi gördüğüne yer verildi.



Aşdod'daki Assuta Hastanesinde 178, Tel Aviv'deki İchilov Hastanesinde 148, Hayfa'daki Rambam Hastanesinde 181, Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde 209, Sha'arei Tzedek Hastanesinde ise 139 İsrail askerinin tedavi altına alındığı kaydedildi.



Haaretz bunlara ek olarak Beerşeba Soroka Tıp Merkezinde ise çatışmalarda yaralanan en az 1000 askerin tedavi gördüğünü, en az 650 askerin de Tel Hashomer'deki hastanelere kaldırıldığına dair verilere ulaştığını yazdı.



1593 ASKERİN YARALANDIĞI DUYURULMUŞTU



İsrail ordusu, 26 Ekim'de basına gönderdiği mektupla, Gazze'ye ilişkin haberlere sansür getirmişti. İsrail ordusunun, Gazze ve Lübnan sınırında ölen askerleriyle ilgili paylaştığı rakamlar da şüpheyle karşılanmıştı. Hem Filistinli direniş grupları hem de Lübnan Hizbullahı İsrail'in kayıplarının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu duyurmuştu. Ordu, bu süreçte saldırıların başlangıcından bu yana yaralanan asker sayısına ilişkin basının talep ettiği bilgileri açıklamayı reddetmişti.



Bu bağlamda İsrail'in Kanal 12 televizyonu muhabiri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Askalan kentindeki Barzilai Hastanesinden canlı yayın yaptığı sırada, 7 Ekim'den sonra açıklanan sansür nedeniyle buraya getirilen askerlerin durumu hakkında bilgi veremeyeceğini söylemişti.



İsrail ordusu ülke medyasında yaralı asker sayılarıyla ilgili çıkan haberlerin ardından 10 Aralık'ta açıklama yapmak zorunda kalmış, 7 Ekim'den bu yana 97'si Gazze'ye karadan saldırılar sırasında olmak üzere 425 askerin öldüğü, 1593 askerin ise yaralandığı duyurmuştu.



GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 18 BİNİ AŞTI



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.



Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 207 cenaze ile 450 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.



Kudra, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 412'ye, yaralıların sayısının da 50 bin 100'e çıktığını bildirdi.



İsrail güçlerinin yaralılara ulaşması için ambulanslara izin vermediğini vurgulayan Kudra, yaralıların kan kaybından öldüğünü kaydetti.



Sözcü Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'ne yaptığı baskını hatırlatarak, İsrail ordusunun Cibaliya'daki El-Avde Hastanesi'ni de kuşatıp hedef aldığını aktardı.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, "İşgalci İsrail, hastaneye su ve yiyecek girişine izin vermiyor, elektrikten mahrum bırakıyor, hasta ve yaralıların ulaşmasına engel oluyor. Kemal Advan Hastanesi'nden sonra buraya da baskın düzenlemesinden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yönelik saldırılarıyla, sağlık sistemini çökertmeyi ve bölge halkını göçe zorlamayı amaçladığını vurguladı.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki sağlık durumuna ilişkin Kudra, hastanelerin durumunun felaketin de ötesinde olduğunu ve yaralılara en düşük düzeyde sağlık hizmeti dahi verilemediğini belirtti.



300 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ



Kudra, güneydeki hastanelerde sağlık ekiplerinin çok sayıdaki yaralının tedavisine yetişemediğine vurgu yaparak, uluslararası kuruluşlara ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve sağlık ekibi desteği sağlama çağrısı yaptı.



İsrail'in 2 sağlık çalışanını daha alıkoyduğunu belirten Kudra, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin alıkoyduğu sağlık çalışanı sayısının 38'e çıktığını açıkladı.



Kudra, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun 300 sağlık çalışanını öldürdüğünü, 102 ambulansı kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.



Tedavi için Gazze'den ayrılan Filistinlilere ilişkin Kudra, şunları kaydetti:



"Tedavi için ayrılanların sayısı hala yüzde 1'in altında, bu da yaralıların ayrılması için kullanılan mekanizmanın, yaralılar için öldürücü olduğu anlamına geliyor. Uzun süre bekledikten sonra çıkışı onaylananların büyük bir kısmı hayatını kaybetti."



Kudra, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaları için etkili bir mekanizma oluşturulması gerektiğini belirtti.



BULAŞICI HASTALIK VAKALARI ARTIYOR



Kudra, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezlerdeki sağlık durumunun, yetersiz beslenme, hijyen malzemesi eksikliği ve salgın hastalıklar gibi çeşitli nedenlerden dolayı ölümcül olduğuna dikkati çekti.



Tespit edilen bulaşıcı hastalıklara dair Kudra, "Sağlık ekipleri, barınma merkezlerinden sağlık merkezlerine ulaşan 326 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit etti. Bu sağlık merkezlerine ulaşabilenlerin sayısı, asıl sayının daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kudra, uluslararası kurumlara, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerine, başta hamile kadınlar, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar için olmak üzere, hayati ve tıbbi gereksinimlerinin sağlanması için etkin bir yol bulma çağrısı yaptı.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta binlerce yerinden edilmiş Filistinli için sağlık merkezleri ve mobil klinik kurulmasını talep eden Kudra, uluslararası kurum ve kuruluşlara barınma merkezlerine gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanması için çağrısını yineledi.



Kudra, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin hizmet dışı kalmasının ardından hem yaralı ve hastalar hem yerinden edilen kişilerin sığındığı bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'nin ilaç ve yakıt ihtiyacının karşılanması için uluslararası kurumlara acil müdahale çağrısı yaptı.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, tüm uluslararası kurumları ve ülkeleri, yaralı ve hastaların kurtarılması için Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sahra hastaneleri kurmaya çağırdı.