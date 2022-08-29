Samanyolu Haber /Spor / Haftaya lider giren Fenerbahçe Eskişehir'de Konya'ya kaybetti /29 Ağustos 2022 21:46

Haftaya lider giren Fenerbahçe Eskişehir'de Konya'ya kaybetti

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftayı lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, Eskişehir'de karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 kaybetti.

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Spor Toto Süper Lig'de 3. haftayı lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, 4. haftada Konyaspor ile Eskişehir'de karşılaştı.

Konyaspor'un sahasının bakımda olması nedeniyle Eskişehir'de oynanan mücadeleyi yeşil beyazlılar 1-0 kazandı.

Konyaspor'un golü 66. dakikada Muhammed Demir'den geldi.

Ayrıca karşılaşmada iki de kırmızı kart çıktı.

Maçın henüz 22. dakikasında Fenerbahçeli Enner Valencia kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Konyaspor da 54. dakikada sahada 10 kişi kaldı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 8'e çıkartırken, Fenerbahçe ise 7 puanda kaldı.

Konyaspor haftaya Giresun deplasmanına giderken, Fenerbahçe ise İstanbul'da Kayserispor'u ağırlayacak.


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