Samanyolu Haber /Spor / Hagi'den Terim ve GS açıklaması /13 Şubat 2022 15:27

Hagi'den Terim ve GS açıklaması

Gheorghe Hagi, Galatasaray ile adı anılması üzerine Romanya basınına öneml açıklamalar yaptı. Hagi, "Fatih Terim'in yerine geçmek çok zor." dedi.

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Farul Constanta'nın sahibi ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, Galatasaray'a geri döneceği haberleri sonrası açıklama yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre Fatih Terim'in Galatasaray'a başkan, kendisinin ise teknik direktör olarak geri döneceğine ilişkin iddialar hakkında görüşü sorulan Hagi, "Fatih Terim'e sonsuz saygı duyuyorum. Türkiye ve Galatasaray için 1 numara! O bir İmparator. Beni ararsa, onunla konuşmak isterim ama şu an Farul Constanta'dayım. Bu çok hassas bir durum." dedi.

"FATİH TERİM İLE KONUŞMAK BİLE MUTLULUKTUR"

"Fatih Terim'in yerine geçmek çok zor." diyen Rumen efsane, "Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir teknik adam. Bence en iyisi." ifadelerini kullandı.

Hagi, "Fatih Terim ile seyahat etmek, sohbet edebilmek bile büyük bir mutluluktur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

GALATASARAY'DA 3 HAGI DÖNEMİ

1996 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a futbolcu olarak transfer olan Hagi, 5 sezonda 4 lig ve 2 Avrupa kupası mutluluğu yaşadı.

2001'de futbola veda ettikten sonra 2003 yılında teknik direktör olarak Bursaspor'un başına geçen Hagi, 22 Mart 2004'te ise Galatasaray'a hoca olarak geri döndü. Galatasaray'da 47 maçta 2.21 puan ortalaması yakalayan Hagi, şampiyonluk gelmeyince görevine veda etti.

2010/11 sezonunda tekrar Galatasaray'a dönen Rumen efsane, 24 maçta 1.25 puan ortalaması yakaladı ve sezon bitmeden ayrıldı.
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