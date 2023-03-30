Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Fidan'a Erdoğan blokesi /30 Mart 2023 11:16

Hakan Fidan'a Erdoğan blokesi

Siyasete gireceği iddia edilen MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Erdoğan tarafından blok edilebileceği öne sürüldü.

SHABER3.COM

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemde AKP'den milletvekili olmak için MİT Başkanlığı'ndan istifa eden Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından siyasete girmesi engellenmişti.

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala milletvekili listelerinin hazırladığı bugünlerde  MİT Başkanı Hakan Fidan'ın siyasete gireceğine dair kulis bilgileri gündeme geldi.

TurkTime yazarı Talat Atilla, bugünkü yazısının "Mit Müsteşarı yerinde kalabilir" başlıklı bölümünde Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından siyasete girmesi bloke edildiğini öne sürdü.

"ERDOĞAN TARAFINDAN BLOKE EDİLEBİLİR"
Talat Atilla'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ikinci siyaset denemesi de Erdoğan tarafından bloke edilebilir. Erdoğan'dan İlk seferinde izin al(a)madığı için geriye dönmek zorunda kalan Fidan'ın bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan olma isteği Ankara'da sıkça seslendiriyordu.

Tayyip Beyin, Hakan Fidan'ın isteğine bu sefer sıcak baktığı kulislerde konuşuluyordu ama Fidan'ın yerine tam anlamıyla güvenebileceği bir ismi bulamadığı için, Hakan Fidan'ı aynı görevde tutabileceği ihtimali giderek ağırlık kazanıyor. En azından bugün itibarıyla!"

2 VEKİLLİK TEKLİFİ RAFA KALKTI
Öte yandan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce görüşmesini köşesine taşıyan Atilla, CHP'li üst düzey bir yöneticinin görüşme öncesi Kılıçdaroğlu'na söylediklerini aktardı. 

Atilla'nın iddiasına göre,  "CHP'li bir üst düzey yönetici, Kılıçdaroğlu'na "Efendim pazarlık kapısı açılırsa bizi hangi noktaya çekeceğini bilemeyiz. Siyasi tecrübesi yüksektir. Elimizi versek, kolumuzu kurtaramayız!" deyince, bu 2 vekillik teklifi de rafa kalktı."

Bu ziyaretin önemli ve doğru olduğunu söyleyen Atilla, "Cumhurbaşkanı adayı ve ana muhalefetin lideri olarak İnce'nin ayağına kadar giderek stratejik ve mutevazı bir adım attı. Sıcak patatesleri İnce'nin ellerine bırakıp partisine döndü" ifadelerini kullandı.

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