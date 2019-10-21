Hâkim sordu, bakanlık 'Bilmiyoruz' dedi: Reza Zarrab bulunamıyor

“8 KASIM 2017’DE SERBEST BIRAKILDI”





Mahkemeye gelen cevapta, Reza Zarrab'ın 8 Kasım 2017'de ABD'de cezaevinden serbest bırakıldığı belirtilerek, ikamet adresinin belli olmadığı ifade edildi.





Zarrab'ın avukatı mazeret dilekçesi göndererek, duruşmaya katılmazken, hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.





“EBRU GÜNDEŞ YEMEK YEMEYE GİDİYORDU”





Şikayette bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li eski meclis üyesi Hüseyin Sağ ise, “Ebru Gündeş, kızıyla beraber ABD’ye yemek yemeğe gidiyordu. Ama bakanlık Reza Zarrab'ın adresini bulamıyor. Yeteri kadar takip edildiğini düşünmüyorum. ABD tarafından Reza Zarrab korunuyor ve Türkiye'ye adresi verilmiyor.” dedi.





TÜRKİYE SÖZCÜ’NÜN MANŞETİYLE ÖĞRENDİ





Reza Zarrab'ın 2011 yılında 40 milyon dolara aldığı ve çivi bile çakılması yasak olan Kanlıca’daki tarihi yalıya kaçak kat çıktığını, asansör yaptırdığını ortaya çıkmıştı.





Zarrab'ın bu yalıyı eşi şarkıcı Ebru Gündeş'e hediye ettiği de öğrenilmişti. Haber sonrası konu yargıya taşınmış, bu süreçte Gündeş, yalıyı eşi Zarrab'a iade etmişti.