Samanyolu Haber /Gündem / Halil Falyalı suikastı sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hamle! /09 Şubat 2022 08:55

Halil Falyalı suikastı sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hamle!

Halil Falyalı, dün akşam saatlerinde uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Videolarında Halil Falyalı'nın ismini birçok kez geçiren Sedat Peker, olayın ardından Yılmaz Özdil'in konuyla ilgili attığı bir paylaşımı beğendi.

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Sedat Peker'in videolarında adının geçmesiyle tanınan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Falyalı ise burada hayatını kaybetti.

Öte yandan MOBESE görüntüleri de ortaya çıkan saldırganların adadan sürat teknesi ile ayrıldığı iddia edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler tarafından 50'den fazla kovan bulundu.

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Videolarında Halil Falyalı'nın ismini birçok kez geçiren Sedat Peker, olayın ardından sosyal medya hesabıyla gazeteci Yılmaz Özdil'in konuyla alakalı yaptığı bir paylaşımı beğendi.



Söz konusu paylaşımda Yılmaz Özdil, Sedat Peker'le ilgili olarak "Tecrit etmeye çalışarak, sansürlemeye çalışarak, yok sayarak, müebbet hapisle filan meseleyi kapatmaya çalışıyorlar ama… Açıl susam açıl misali, sihirli mağaranın kapısını artık kapanmayacak şekilde araladı, kırk haramilerin sakladığı çalıntı hazine açığa çıktı!" ifadelerini kullandı.
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