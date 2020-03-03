Halk Bankası duruşması ertelendi

ABD’de Halkbank aleyhine İran’a karşı yaptırımların delinmesi ve dolandırıcılığın da bulunduğu 6 ayrı suçtan dolayı açılan dava, savcılık ve savunmanın katılımıyla bugün New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yapılacaktı.







Halk Bankası avukatları, bankayı temsil etmek için Yargıç Richard Berman’ın talep ettiği yetki belgesinin yetişmemesi üzerine duruşmanın 31 Mart’a ertelenmesini istedi.





Duruşmayı erteleyen Berman, bugün yapılamayan celsenin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.





Halk Bankası’nı temsil eden King&Spalding firmasından avukatlar, New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’ne gönderdikleri dilekçede, bankaya yöneltilen suçlamaların kabul edilmediğini ve bu suçlamalara duruşmada itiraz edeceklerini bildirdi.