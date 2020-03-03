Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu’nun partisi seçimde birinci oldu ama... /03 Mart 2020 21:44

Netanyahu’nun partisi seçimde birinci oldu ama...

İsrail’deki seçim sonuçlarına göre birinci olan Netanyahu’nun partisi hâlâ mecliste mutlak çoğunluğu sağlamış değil.

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İsrail’de son bir yıldır üçüncü kere seçimlere gidildi. İlk iki seçimde hükümet kurulamazken üçüncü yapılan seçimden gelen sonuçlara göre Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un parlamentoda mutlak çoğunluğa ulaşabilmesi için hâlâ iki milletvekilline ihtiyacı var.

sol.org.tr'de yer alan habere göre yüzde 97’si açıklanan sonuçlara göre Netanyahu’nun partisi sağcı Likud 36, Benny Gantz'ın merkez çizgideki Mavi-Beyaz ittifakı 32, sol ve Arap partilerinin koalisyonu Ortak Liste’yse 15 koltuk kazanmış durumda.

Netanyahu’yu destekleyen blok 120 koltuklu mecliste 59 milletvekili, merkez blok 39 milletvekili kazanmış oldu. Ortak Liste’yse 15 milletvekiliyle tarihteki en büyük başarısını elde etti. Ortak Liste içerisinde İsrail Komünist Partisi (MAKİ) de bulunuyor.

Bu durumda Netanyahu’nun mutlak çoğunluğu elde etmek için iki milletvekiline daha ihtiyacı var.

Netanyahu’nun partisiyse bu çoğunluğu sağlamak için ana muhalefet partisine yönelik şantaj girişimlerine başladı. Haaretz’de yer alan habere göre Likud yetkilileri Mavi-Beyaz ittifakından milletvekili Omer Yankelevich’e kendisinin Likud’a geçmediği takdirde "utanç verici" kayıtları yayınlayacaklarını söylediler.
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