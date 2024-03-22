Kaos giderek büyüyor: Halk çetelere karşı silahlanıyor

Siyasi boşluk





Başkent Port-au-Prince'in güneyindeki Petion-Ville mahallesinde çete üyesi olduğundan şüphelenilen iki kişi öldürüldü. Devlet erkinin kaybolduğu ülkede son olaylar halkın çete şiddetine karşı kendilerini korumak için silahlandığını gösterdi.Reuters muhabiri, aralarında Makandal olarak bilinen çete liderlerinden birinin de olduğu iki kişinin öldürülüp yakıldığına şahit olduğunu aktardı.Reuters'in daha önce izlediği görüntülerde, elleri kesilmiş bir adamla birlikte cesetlerin sokaklarda yattığı ve sürüklendiği görülüyordu.Makandal'ın ailesinin evi de ateşe verildi.Radyo RFM, polis kaynaklarına dayanarak, yerel halkın başkent Port-au-Prince'in güney ucunda bulunan Petion-Ville'de bir çatışmaya karıştığını bildirdi.Yaklaşık bir yıl önce, bir grup Port-au-Prince sakini, kanunsuz bir adalet hareketi olan Bwa Kale'yi başlatan çete üyesi olduğuna inanılan on civarında kişiyi linç edip ateşe vermişti.Çarşamba günü Le Nouvelliste, birçok lüks otel ve büyükelçiliğe ev sahipliği yapan Petion-Ville çevresindeki saldırılarda en az 15 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Şehrin doğusunda meydana gelen saldırıların ardından halk da evlerine barikat kurdu.Petion-Ville, çete lideri Jimmy "Barbeque" Cherizier'in geçen hafta, eski politikacıları saklayan otel sahiplerinin peşine düşeceğini söyleyerek tehdit ettiği bölgeye yakın konumda.Başbakan Ariel Henry'nin çetelerin talebi üzerine geçen hafta istifa edeceğini söylemesine rağmen, ülkede şiddet devam etti.Eski cumhurbaşkanının 2021'de suikasta kurban gitmesinden bu yana ülkeyi giderek daha fazla etkisi altına alan kanunsuzluğu dizginlemek amacıyla, uluslararası liderler tarafından bir başkanlık geçiş konseyi oluşturuldu ancak konseyin yapısı belirsizliğini koruyor. Çeteler de konseye katılan politikacıları tehdit ediyor.