IPSOS'a göre Soylu doğru söylemiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan akşamı başlamasına 2 saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan izhidam görüntüleri çok tartışıldı.







Bakkal, fırın, market başta olmak üzere açık olan işyerleri önündeki yığılmaların hastalığın yayılmasına neden olabileceği tartışmaların odağındaydı.







Hürriyet'ten Sefer Levent, saat 22.00 ile 24.00 arasındaki 2 saatlik zaman zarfında sokağa dökülen vatandaşların en çok hangi ürünleri satın aldığına yönelik Ipsos'un yaptığı araştırma sonuçlarını köşesine taşıdı.





Ipsos'un 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ildeki araştırması hanelerin yüzde 12’si saat 22.00- 24.00 arasında alışveriş yapmak için sokağa çıktığını belirtti.





'En çok makarna, ekmek, zeytin alınmış'





Ipsos Hane Tüketim Paneli’ne üye olan ve sokağa çıkma yasağı getirilmiş 31 ilden seçilmiş 850 hanenin yanıtlarına göre, alışveriş için sokağa çıkanlar tarafından en çok temel gıda, ekmek, su, süt ve hafta sonu etkisi ile kahvaltılık ürün alımı yapıldı.





Sokağa çıkanların yüzde 50'sinin makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçları satın aldığını belirtti.





Ekmek satın alanların oranı yüzde 49, zeytin, peynir gibi kahvaltılık ürünleri alanların oranı ise yüzde 38 oldu. O gece alışverişe çıkanların yüzde 32’si süt, yüzde 25’i ise su aldığını belirtti.





'Atıştırmalık ve sigara alanlar azınlıkta'





Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, ilk haftalarda yapılan temel ihtiyaç maddesi stoklarının erimeye başladığı bir noktada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğine dikkat çekti.





Ipsos araştırması da yüzde 88’in evde kaldığını, 2 saatlik dilimde alışverişe çıkan yüzde 12’lik bölümün ise makarna, bakliyat, un, tuz, şeker, ekmek gibi ağırlıklı temel ihtiyaçlarını aldığını gösteriyor.





Araştırmaya göre sigara, atıştırmalık ve diğer ürünleri alanlar azınlıktaydı.





SOYLU 250 BİN KİŞİ DEMİŞTİ, SAYI DAHA FAZLA ÇIKTI





Fiyasko yasak ilanının mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra yaptığı açıklamada o gece sokağa çıkan sayının sınırlı kaldığını savunmuş ve "250 bin kadar insan hareketi görüldü" demişti. IPSOS'un araştırması Soylu'nun doğruyu söylemediğini ortaya çıkardı.Türkiye'de kayıtlı yaklaşık 20 milyon hane olduğu göz önünde bulundurulduğunda o gece milyonlarca kişinin sokağa çıktığı anlaşılıyor.



