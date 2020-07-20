Halkbank davasında yeni duruşma süreci başlıyor

15 Ekim 2019’da New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından Halkbank aleyhine başlatılan davada ara duruşma ve jürili duruşmaların takvimi belirlendi.

Halkbank, avukatları Robert M. Cary,Simon A. Latcovich,James W. Kirkpatrick ve Damayanti Desai aracılığıyla davanın görüldüğü New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunduğu dilekçede reddi hakim talebinde bulundu.

“Halkbank davasında 12 kişilik jüri 23 Şubat 2021 belirlenecek”





Halkbank’ın reddi hakim talebi önümüzde ay hakim Berman tarafından yapılacak yeni ara duruşmada görüşülecek. Halkbank’ın reddi hakim talebine savcılığın itiraz dilekçesi sunacağı belirtildi.





Halkbank’ geçtiğimiz yılda benzeri bir reddi hakim talebinde bulunmuş ancak mahkeme reddetmişti.





Hakim Richard Berman, Halkbank’ın jürili duruşmalarının 2022 yılında yapılması talebini de kabul etmedi. Hakim Berman, Halkbank davasında jürili duruşmaların 1 Mart 2021 yılında başlamasına hükmetti.





Hakim Berman, Halkbank’ın seri duruşmalarında yer alacak 12 jüri üyesinin ise 23 Şubat tarihinde belirleneceğini, jürili duruşmalar öncesinde yapılacak yazılı başvuruların 21 Aralık tarihinde sona ereceği ve son ara duruşmanın ise 14 Ocak 2021’de yapılacağını kaydetti.









Halkbank iddianamesinde yer alan suçlamalar neler?





Geçen Ekim ayında Halkbank aleyhine New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada şu suçlamalara yer verilmişti:





''ABD‘yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, ‘Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı’ İran’a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak.''





Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da iddia edilmişti.





Halkbank’ın 2012 ve 2016 yılları arasında İran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğal gaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkan veren bir tezgahın, paravan şirketler ağını kullanarak uygulanmasına yardımcı olduğu ve bunun da ABD yaptırımlarının ihlalini oluşturduğu iddia edilmişti. İddianamede Halkbank’ın yaptığı transferlerin yaklaşık 20 milyar doları bulduğu öne sürülmüştü.