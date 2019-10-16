Samanyolu Haber /Ekonomi / Halkbank iddianamesi BİST'i telaşlandırdı: Bankalarda açığa satış işlemi yasaklandı /16 Ekim 2019 08:53

Halkbank iddianamesi BİST'i telaşlandırdı: Bankalarda açığa satış işlemi yasaklandı

Borsa İstanbul bankacılık hisselerinden bazılarının (Akbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi) paylarında bugün yani 16 Ekim Çarşamba günü itibarıyla açığa satış yasağı getirdiğini açıkladı.

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Gece saatlerinde ABD'de federal savcıların Halkbank hakkında yeni bir iddianame hazırladığının bildirilmesinin ardından büyük düşüş beklenen hisselerle ilgili BİST'ten adım geldi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğünce, BIST30 Endeksi dahilinde olan Akbank T.A.Ş. (AKBNK.E),Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN.E),Türkiye Halk Bankası A.Ş.  (HALKB.E),Türkiye İş Bankası A.Ş. C grubu (ISCTR.E),Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E),Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN.E),Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK.E) paylarında 16/10/2019 tarihinden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirilmiştir" ifadeleri yer aldı. 

Açığa satış nedir?

Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olunmayan ama satış işlemini yaptıktan sonra fiyatının düşmesini beklediğiniz hisse senedini satmak anlamına geliyor. 
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