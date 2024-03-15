Hamburg'daki rehine krizinde iddianame hazırlandı

4 Kasım tarihinde meydana gelen olayda Türk vatandaşı baba, kızını Stade'de annesinin evinden kaçırmış ve otomobiliyle Hamburg'daki Helmut Schmidt Havalimanına götürmüştü. Havalimanının kuzey kapısındaki üç bariyeri kırarak aprona giren şahıs polisin yaptığı çağrıya üzerinde üç adet bomba bulunduğu tehdidiyle karşılık vermişti.





Yanar durumdaki iki molotof kokteylini araçtan fırlatan adam, yarı otomatik bir silahla araçtan havaya birden fazla kez ateş açmıştı. Adam engellenmeden Türkiye'ye gitmek için kendisine bir uçak sağlanması talebinde bulunmuş ancak ertesi gün yerel saat ile 14.30 sularında pes ederek üzerindeki sözde patlayıcı yeleğini çıkarmış ve kızını bir kadın polise teslim etmişti.