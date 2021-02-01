Samanyolu Haber /Gündem / Hangi aşı daha güvenli: Uzmanından çok önemli açıklamalar /01 Şubat 2021 18:35

Hangi aşı daha güvenli: Uzmanından çok önemli açıklamalar

Dünyayı kasıp kavuran Korona virüsünün (COVID-19) piyasada onay almış aşılarıyla ilgili önemli uzmanından önemli açıklamalar

Çin aşısı ne kadar güvenli

Best Media Youtube kanalında Osman Erol’un hazırlayıp sunduğu Büyük Resim programına konuk olan Tıbbi Genetik Uzmanı Süleyman Kuyumcu, korona aşılarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. 

Tıbbi Genetik Uzmanı Süleyman Kuyumcu , piyasada onay almış aşılarda güvenlik sorunu olmadığını, ancak etkileri noktasında farklılık bulunduğunu belirtti. Aşı olmamız ve modern tıbba güvenmemiz gerektiğini vurgulayan Kuyumcu, ‘’Bazı yan etkileri ve öldürme riski bulunan koronaya yakalanmaktansa, aşı olmayı tercih ederim’’ diye konuştu. 

Çin aşısındaki şeffaflık sorununa da değinin Süleyman Kuyumcu, şeffaf olmamalarının, aşının güvensiz olduğu anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Çin’in Türkiye’ye sattığı aşıda kullanılan teknolojinin herkesçe bilinen ve yüz yıllık geçmişi olan ölü virüs (inaktif) aşı yöntemi olduğunu belirten Kuyumcu, hatta aşının içinde ne olduğunun bile bildiğini kaydetti ve güvenlik noktasında endişeye yer olmadığını ifade etti.

 Bir tercih yapmak gerektiğinde, Çin aşısından ziyade diğer aşıları tercih edeceğini anlatan Kuyumcu, Çin’in Türkiye’ye sattığı aşının, diğer aşılara göre etki oranının inaktif aşılarda olduğu üzere yüzde 60’ı geçemeyeceğini, Türkiye’nin Çin aşısının etki oranını yüzde 91.25 olarak açıklamasının ise erkenin de erkeni olduğu eleştirisinde bulundu.

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